Hrvatska je jedna od najboljih na svijetu, no kako točno funkcionira Fifina ljestvica?

Fifa-rang ljestvica je već desetljećima predmet debate i rasprave u nogometnom javnom prostoru. Trenutno je na Fifinoj-rang ljestvici vodeća reprezentacija Argentine, ispred Francuske i Brazila, a reprezentacija Hrvatske drži sedmo mjesto.

Najpoznatija nogometna rang-ljestvica svijeta postoji od prosinca 1992. godine, a tijekom povijesti je morala prolaziti razne preinake i ažuriranja.

Tako sada ljestvica funkcionira po pravilniku koji je uveden 2018. godine, a osim bodovanja za pobjede i poraze u utakmicama, uveli su još nekoliko važnih komponenti.

