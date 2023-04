Tek kada Modrić ode, znat ćemo kakav je bio velikan. Jedan apel Španjolaca govori sve

Nakon povijesne pobjede madridskog Reala u El Clasicu nad Barcelonom (4:0) na Nou Campu, apel španjolske Marce sve je kazao: “Morate pronaći mjesto pod svodom novog Bernabeua za Modrićev dres.”

Najčitaniji sportski dnevnik u Španjolskoj još se jednom naklonio našem kapetanu. No, pohvale i novi nakloni do poda našem najboljem nogometašu u povijesti više i nisu novost. Navikli smo proteklih godina slušati hvalospjeve o našem nogometnom majstoru.

Lako otpuhao prigovore

”Novo Modrićevo remek-djelo, ovaj put na Camp Nouu. Na mjestu na kojem su predviđali umirovljenje igrača koji se ‘ne pojavljuje na velikim utakmicama’ i koji ‘više ne može biti dugo na terenu’. Modrić je već tko zna koji put s lakoćom otpuhao te prigovore. Da, slažemo se da s 37 godina više ne može igrati 50 utakmica u sezoni i da mu se bliži igrački kraj”, piše Marca i dodaje: “To je gruba realnost koju odbijamo prihvatiti kada gledamo kako caruje terenom, kao što je to radio u utakmici s Barcelonom. I kada jednom više ne bude ovdje, tek tada ćemo shvatiti koliko je vrijedio. Ali, trebamo li doista čekati da se Modrić umirovi kako bismo mu priznali da je jedan od najboljih veznjaka u povijesti? Ne, jer genijalac iz Zadra čvrsto je upisao svoje ime u Realovoj najboljoj momčadi svih vremena...”

Luka je u Realovoj pobjedi sudjelovao asistencijom za drugi pogodak u 50. minuti. Sjajno je dodao Benzemi.

”Kroos i Modrić su vječni. Nijemac i Hrvat izbrisali su Barcu s karte. Benzema je savršeno zabio drugi gol, ali remek-djelo od akcije započeo je Modrić. Njegova minijatura i dodavanje koje je Benzema pretvorio u gol potezi su utakmice. Luka je bio umjetnik utakmice”, piše Marca.

Španjolci objektivno analiziraju Lukin učinak ističući neke važne parametre u igri kapetana hrvatske nogometne reprezentacije.

”Bio je zadužen za magiju u zadnjoj trećini terena. U prvom poluvremenu nije se vidio jer je Real malo imao loptu, ali je zato pri drugom golu skinuo svoj mađioničarski šešir. U drugom poluvremenu nametnuo je svoj zakon, a onaj potez za 2:0 mu je kao iz filmova”, zaključuje Marca svoje izlaganje o Luki.

A otprilike sličnim sustavom kao i u slučaju Luke Modrića, mjerit će se značaj Karima Benzeme. Sjajni Realov napadač opet je briljirao i u najvećoj Barceloninoj pobjedi nad Realom na Nou Campu još od 1963. sudjelovao hat-trickom i asistencijom. Bio je to njegov prvi hat-trick u nekom El Clasicu, a odigrao ih je ukupno 43. Francuskom reprezentativcu Barcelona leži kao ni jedan drugi klub. Naime, Benzema je sudjelovao u 25 Realovih pogodaka postignutih protiv Barcelone (16 pogodaka i devet asistencija). Real će u svom 40. finalu Kraljeva kupa, a 19 ih je osvojio, igrati protiv Osasune.

Nema bolje poruke

Španjolska Marca bavi se projekcijom o Realu od ovog ljeta.

”Modrić vjerojatno u lipnju neće biti u Realu. On želi ostati, ali o tome odlučuje klupsko čelništvo. No, kako god ta priča završi, Real jednostavno mora povući Modrićevu desetku i objesiti njegov dres na najviše mjesto novog Santiago Bernabeua, kako nitko ne bi zaboravio koliko vrijedi kada se talentu dodaju strast i žrtva. Nebitno je je li Modrić pri tome na terenu 90, 60 ili 30 minuta. A nema bolje poruke od one koju Luka šalje ljubiteljima nogometa. Bez obzira na boju dresa koju nose...”, piše, između ostaloga, Marca.