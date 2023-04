Stiže nova era SP-a. Drastično se povećava broj utakmica i trajanje turnira, ispisuje se povijest

Čeka nas nova era svjetskih nogometnih prvenstava. Nakon što je lani u Kataru završeno razdoblje SP-a s 32 sudionika, koje je počelo 1998. godine, na sljedećem prvenstvu 2026. čeka nas prvo izdanje s čak 48 sudionika. Iako je ta informacija potvrđena još 10. siječnja 2017., informacije o formatu objavljene su tek prije nešto više od dva tjedna, 14. ožujka. Dugo se u Fifi vijećalo o tome kako će izgledati novi SP; hoće li skupine sadržavati tri ili četiri reprezentacije, hoće li se održati pretkolo nokaut-faze prije početka grupne faze; hoće li biti slobodnih u nokaut-fazi?

Na kraju su se odlučili preuzeti format koji je Uefa primijenila nakon širenja Europskog prvenstva sa 16 na 24 sudionika prije sedam godina, samo je udvostručen. Tako će reprezentacije biti raspoređene u 12 grupa po četiri momčadi, a u nokaut-fazu ući će sve prvoplasirane i drugoplasirane momčadi, uz osam najboljih trećeplasiranih. Prvi put će se, tako, u povijesti svjetskih prvenstava igrati šesnaestina finala.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Sve to znači da se od idućeg Svjetskog prvenstva drastično povećava broj utakmica, a i trajanje prvenstva. Za razliku od 64 utakmice koliko ih je dosad igrano na turniru, iduća svjetska smotra sadržavat će čak 104 utakmice, a uz to će najpopularniji nogometni turnir trajati 39, a ne 32 dana kao što je bio slučaj dosad.A što to znači za kvalifikacije? Kad gledamo po međunarodnim savezima, najveća ekspanzija u broju kvalifikanata je u Aziji i Africi.

Umjesto pet, Azija sad ima devet sigurnih predstavnika za Svjetsko prvenstvo, dok je Afrika skočila s četiri na osam sigurnih predstavnika. Uefa je također dobila više sudionika, s 13 je skočila na 16, dok je Južna Amerika s četiri garantirana sudionika skočila na šest. Jedini savez koji nije imao sigurnog sudionika na SP-u je onaj Oceanije, no od idućeg SP-a i on ima jedno zajamčeno mjesto, što znači da Novi Zeland svake četiri godine praktički ima zagarantiranu kartu za SP.

Domaći savez, onaj Sjeverne Amerike (CONCACAF) za ovaj turnir ima šest predstavnika, ali to je uvjetovano činjenicom da su na SP-u 2026. tri domaćina (SAD, Kanada, Meksiko) koja ne moraju ići u kvalifikacije. Valja se za kraj nadovezati baš na domaćine, jer ovo će biti i prvi SP koji ima tri zemlje domaćina. Jedno je sigurno, od 2026. ispisuje se novo poglavlje nogometne povijest.