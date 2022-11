Hrvatska izgubila ključnu utakmicu za prvo mjesto, Poljaci slavili u Zagrebu

U ključnoj utakmici u borbi za prvo mjesto u skupini koje vodi u kvalifikacije za EuroBasket, hrvatska košarkaška reprezentacija je u KC Dražen Petrović izgubila od Poljske sa 79-87.

Odabranici Aleksandra Petrovića dobro su se držali tri četvrtine, no u posljednjoj dionici se naša igra raspala i Poljska je pobjegla na 15 razlike što se pokazalo nedostižno.

Nakon što je natjecanje u skupini otvorila s tri pobjede, Hrvatska reprezentacija je imala priliku pobjedom protiv Poljske osigurati prvo mjesto u skupini i plasman u glavni ždrijeb kvalifikacija, koje počinju u studenome 2023. godine. Kako je u prvom susretu u Poljskoj slavila sa 72-69, Hrvatskoj je igrao i poraz do tri razlike, kako bi zadržala prvo mjesto zbog boljeg međusobnog omjera.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 13.11.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025., skupina E, Hrvatska - Poljska. Mateo Dreznjak Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Nažalost, ništa od toga se nije dogodilo. Poljska, koju vodi hrvatski stručnjak Igor Miličić, je slavila s osam razlike (87-79) i preuzela vrh ljestvice.

Nama ostaje još nada da će Poljaci, koji su na posljednjem EP-u bili četvrti, kiksati u jednoj od preostale dvije utakmice, a Hrvatska obje dobiti. Ako se čudo ne dogodi, Hrvatska će morati u treći krug pretkvalifikacija, koji se održava u kolovozu sljedeće godine.

U trećem krugu će sudjelovati 12 reprezentacija, a samo će četiri izboriti završne kvalifikacije za EP.

Poljaci su bolje ušli u susret, poveli su 9-2, a imali su i 14-7. Hrvatska je uspjela izjednačiti na 16-16, no prvi dio igre otišao je na poljsku stranu rezultatom 21-18. Hrvatska je na početku druge četvrtine okrenula rezultat i povela sa pet razlike (30-25), a u dva navrata imali smo i +6. Ipak, na poluvrijeme su odabranici Aleksandra Petrovića otišli s tri koša prednosti (37-34).

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 13.11.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025., skupina E, Hrvatska - Poljska. Dario Dreznjak Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Poljska je izjednačila na 41-41, Hrvatska radi seriju 5-0, međutim Poljska je u završnici treće dionice stigla do vodstva od dva razlike (58-56). Nažalost, nakon pet minuta posljednje četvrtine Poljaci bježe na velikih sedam razlike (74-67), a zatim i do +10 (77-67). Nažalost, kola su nezadrživo krenula nizbrdo i Poljska je 2:23 minute prije kraja došla do nedostižnih 15 razlike (85-70).

Hrvatska se uspjela približiti na -6, ali više od toga nije išlo. Na koncu je završilo 79-87.

Poljsku vrstu su predvodili Jakub Garbacz i Jaroslaw Zyskowski sa po 21 košem, dok je Aleksander Balcerowski zabio 16 koševa u sedam skokova. U hrvatskim redovima najefikasniji su bili Danko Branković sa 17 koševa, te Roko Badžim i Roko Prkačin sa po 12 koševa.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 13.11.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Pretkvalifikacija za Europsko prvenstvo 2025., skupina E, Hrvatska - Poljska. Roko Badzim Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

U drugom susretu Švicarska je na gostovanju pobijedila Austriju sa 75-65. Anthony Polite sa 22 i Selim Fofana sa 17 koševa predvodili su pobjedničku ekipu, dok su kod domaćina najefikasniji bili Erol Ersek sa 21 i Benedikt Guttl sa 17 koševa.

Nakon četiri kola na ljestvici vode Poljska i Hrvatska sa po sedam bodova, no Poljaci imaju bolju koš razliku i bolji su u međusobnom srazu. Švicarska ima šest bodova, dok je Austrija izgubila sve četiri utakmice.

Posljednja dva kola su na rasporedu u veljači iduće godine.

Standings provided by Sofascore

