Hrvatska ima europske prvake. Krčmar i Letica briljirali u Njemačkoj

Sjajne vijesti stižu s Europskog prvenstva u elektroničkom pikadu koje se održava u Njemačkoj. U disciplini kriket imamo europske prvake u muškoj i ženskoj konkurenciji. Boris Krčmar osvojio je još jedan u nizu svojih europskih naslova. U finalu je bio bolji od Austrijanca Patrika Gosnaka. Sada u svojim vitrinama ima pet svjetskih i pet europskih naslova te je još trostruki europski naslov u ekipnoj konkurenciji.

Najuspješniji je hrvatski pikadist na europskim i svjetskim smotrama. Zbog svojih je uspjeha prozvan "Hrvatski pikado Ronaldo". Prvi je Hrvat koji je nastupio na PDC-ovu Svjetskom prvenstvu. U londonskom Alexandra Palaceu ostvario je pak 2023. najveći uspjeh karijere i prvi put se plasirao u 3. kolo SP-a. Zato je ovo zlato iz Njemačke samo dokaz njegove čudesne karijere.

Treba istaknuti i odlično treće mjesto Tomislava Rosandića na ovom Euru u Njemačkoj, također u disciplini kriket. Marina Letica obranila je pak naslov iz 2024. godine i ona je naša najuspješnija igračica pikada svih vremena. U finalu je bila bolja od Poljakinje Ewe Janowicz. S ovog EP-a još jednu medalju donijela je Josipa Brzić, koja je bila treća u disciplini high score. Sve je očiglednije da je Hrvatska postala europska sila u elektroničkom pikadu.