Hrvatice o organizaciji SP-a: Nema logike, to nikome nije jasno

Jučer je u Poljskoj i Nizozemskoj počelo Svjetsko prvenstvo odbojkašica. Naslov brani Srbija, koja je u finalu 2018. godine u Japanu pobijedila Italiju (3:2). Nakon osam godina na svjetskom prvenstvu nastupa i Hrvatska, kojoj je pripala čast da prvu utakmicu igra protiv jednog od domaćina SP-a, Poljske (izgubili smo 3:1 u setovima).

Četiri dana stanke?

– Nikome nije jasno zašto se taj susret nije igrao u Gdanjsku, nego u nizozemskom Arnhemu. Zamislite da je Hrvatska domaćin SP-a, a utakmicu otvaranja igramo u 1100 kilometara udaljenom Luksemburgu. Naime, udaljenost između Arnhema i Gdanjska, gdje igramo sljedeće tri utakmice, upravo je toliko – 1100 kilometara. Doista ne vidim nikakvu logiku da prvu utakmicu igramo u jednoj, a sljedeće utakmice u skupini u drugoj državi. To što imamo organiziran čarter iz Nizozemske u Poljsku ne umanjuje naše čuđenje – kaže Frane Žanić, direktor reprezentacije.

Sistem igranja također nema logike?

– Imamo četiri dana stanke između prve i druge utakmice, a onda tri dana za redom igramo. Srećom, nitko u našem rosteru nije ozlijeđen i sve su djevojke spremne za najveća iskušenja – dodao je Žanić.

Osim u Arnhemu i Gdanjsku igrat će se još u Rotterdamu, Apeldoornu, Łódźu i Gliwicama. Najveća dvorana je u Arnhemu – kapacitet GelreDomea je 21.248 gledatelja. Sistem natjecanja je takav da su 24 reprezentacije podijeljene u četiri skupine. Prve četiri iz svake skupine plasirat će se u drugi krug, gdje će 16 reprezentacija igrati u dvije skupine po osam. Prve četiri iz te dvije skupine igrat će u četvrtfinalu. Hrvatska igra u skupini C, s Poljskom, Turskom, Južnom Korejom, Tajlandom i Dominikanskom Republikom.

Poljska i Nizozemska prvi su put domaćini svjetskom prvenstvu. Rekorder po broju domaćinstva je Japan – pet. Tri SP-a održana su u bivšem Sovjetskom Savezu, a dva u Brazilu. Hrvatska je do sada sudjelovala na tri svjetska prvenstva. Debitirali smo 1998. u Japanu, kada smo osvojili šesto mjesto, koje je do sada ostalo naš najbolji plasman. Bilo je to vrijeme kada je Hrvatska bila među najboljim europskim ženskim reprezentacijama. Do plasmana u polufinale trebao nam je samo jedan bod, samo jedna pobjeda, ali u tom su trenutku Kina i Kuba bile jače. Na tom SP-u Barbara Jelić proglašen je za najboljeg scorera, a MVP SP-a bila je Kubanka Regla Torres. Hrvatska je nastupila u sastavu: Sidorenko, Ribičić, Mijić, Anzulović, Kuzmanić, Jelić, Sršen, Lihtenštajn, Čebukina, Kirilova, Troma i Leto.

Sljedeći nastup čekali smo osam godina. Opet je domaćin bio Japan. Hrvatska je igrala u skupini u gradu Matsumoto. Početak je bio sjajan jer smo s 3:0 pobijedili Kubu. U skupini smo bili bolji još od Kazahstana, ali smo na kraju u krugu tri reprezentacije (Hrvatska, Kuba, Tajland) ispali zbog najlošijeg set količnika. Bila je to generacija u kojoj su se našle dvije kadetske prvakinje Europe iz 2003. godine – Senna Ušić i Ivana Miloš, potpomognute Mijom Jerkov, Majom Poljak, Anom Grbac, Mirelom Delić, Sanjom Popović, Marinom Katić, Jelenom Alajbeg...

Iz Rima do Trsta

Četiri godine poslije opet smo na svjetskom prvenstvu, ovoga puta u Italiji. Igrali smo skupinu u Rimu i ovaj put prošli u drugi krug zahvaljujući pobjedama nad Argentinom, Tunisom i Njemačkom. U drugom krugu selimo se u Trst, gdje pobjeđujemo Japan, ali onda redom gubimo od Kine, Azerbajdžana i Belgije. U konačnom redoslijedu osvojili smo 13. mjesto. Iz te generacije, osam godina poslije, danas u Arnhemu zaigrat će samo Samanta Fabris premda su donedavno u reprezentaciji igrale Karla Klarić i Bernarda Brčić.

– Iza nas je dugo ljeto. Smatram da je cijela ekipa spremna da pokaže samo najbolje na ovom svjetskom prvenstvu – zaključila je reprezentativka Martina Šamadan.

