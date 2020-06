Hrvat učinio nešto što još nikome dosad nije uspjelo! Bila je to čarolija

Andrej Kramarić odigrao je jednu od najboljih utakmica u karijeri. Bila je to čarobna predstava hrvatskog reprezentativca u Dortmundu.

Kramarić je zabio četiri gola za Hoffenheim protiv Borussije (4:0) i tako sam srušio drugoplasiranu momčad njemačke lige.

Andrej Kramaric is the first player in Bundesliga history to score four goals away to Borussia Dortmund.



Four-midable. ⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/6V2zG84f2y