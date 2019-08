Hrvat postao miljenik navijača: 'Baš nas briga za Teodosića...'

Miloš Teodosić se nakon dvije godine provedene u NBA ligi vratio u Europu. Srpski košarkaš pokušat će Virtus Bolognu vratiti u europski vrh.

A Virtusov gradski suparnik Fortitudo nije doveo neko zvučno pojačanje. No po reakciji navijač nije ni potreban igrač poput Teodosića.

Naime, drugi klub iz Bologne početkom ljeta je doveo hrvatskog reprezentativca Roga Stipčevića.

Nothing to add.. but wauu..

nowadays u can not find this anymore! First day of preseason , outside around 33 °C , fans came in-front our gym and gave us this crazy welcome! #FORTITUDOBOLOGNA @Fortitudo103 🙏🏼 questo si chiama #passione ❤️ pic.twitter.com/4fpSk4IGWn