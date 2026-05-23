BIO JE LJUTIT

Provokacija mu nije sjela, Mario Hezonja odbrusio novinaru: 'Tko to piše? Bolje da ja to ne vidim'

Euroleague - Semi Final - Valencia Basket v Real Madrid
LOUISA GOULIAMAKI/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
23.05.2026.
u 08:27

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja, koji je u petak zabio 25 koševa za Real Madrid protiv Valencije u polufinalu Eurolige, poručio je da vjeruje u osvajanje tog natjecanja

Real Madrid je na Final Fouru u Ateni pobijedio Valenciju sa 105-90 pa će u nedjeljnom finalu igrati protiv Olympiakosa koji je sa 79-61 svladao Fenerbahce. "Olympiakos je jako dobra ekipa, s uistnu dobrim trenerom, te ima 'dugu klupu'. S razlogom su završili prvi (u ligaškom dijelu natjecanja), a mi moramo nastaviti vjerovati u sebe i raditi ono što smo radili danas", izjavio je 31-godišnji Hezonja u obraćanju medijima. Olympiakos, čiji su igrači Nikola Milutinov i Sasha Vezenkov bili izabrani u najbolju petorku ligaške faze Eurolige, imat će u nedjelju i podršku brojnih navijača u Ateni.

Jedan španjolski novinar, pozvavši se na navodni komentar s društvenih mreža da Hezonja 'nestane' u velikim utakmicama, upitao je hrvatskog reprezentativca o tome. "Gdje si to vidio? Tko to kaže? Na društvenim mrežama su to napisali? Bolje da ja to ne vidim", odgovorio je najbolji strijelac polufinalne utakmice s Valencijom.

Hezonji će ovo biti treće finale Eurolige od kada je u ljeto 2022. došao u Real Madrid. Prvak Europe je postao 2023. pobjedom upravo nad Olympiakosom dok je godinu dana kasnije izgubio u finalu od Panathinaikosa.

Real Madrid je u ligaškom dijelu sezone bio treći, a Valencija druga. Hezonja je rekao da je pobjeda bila značajna i zbog izostanaka njegovih suigrača Waltera Tavaresa i Alexa Lena te naknadne ozljede Usmana Garube. 

"Nismo imali centre niti mnogo drugih stvari. Imali smo mnoge uspone i padove tijekom ligaške faze, ali imamo veliko srce i ponosno nosimo ovaj dres. Stoga smo pronašli rješenje", izjavio je Dubrovčanin.

Real Madrid je 11 puta bio prvak Europe, a još deset puta je gubio u finalima. Olympiakos je tri puta bio prvak, od čega posljednji put 2013. godine. Šest puta je izgubio u finalu.
Ključne riječi
košarka Mario Hezonja Real Madrid

