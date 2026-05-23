Oklahoma City poveo 2-1 pobjedom u San Antoniju

Košarkaši Oklahoma City Thundera pobijedili kao gosti San Antonio Spurse sa 123-108 u trećoj utakmici finala doigravanja u Zapadnoj konferenciji te su time poveli s 2-1 u seriji na četiri pobjede.
Shai Gilgeous Alexander je predvodio aktualne prvake s 26 koševa, a Jared McCain je ubacio 24 poena. Kod domaćina je najbolji bio Victor Wembanyama s 26 koševa, a 20 je ubacio Devin Vassell.
Četvrta utakmica serije bit će odigrana u San Antoniju u noći s nedjelje na ponedjeljak (2.00 sata) po srednjoeuropskom vremenu
