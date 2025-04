Hrvat kroz dramatičnu završnicu došao do finala: 'Za dlaku, do kraja sam se tresao'

Hrvatska je izborila četiri finala prvog kvalifikacijskog dana na gimnastičkom DOBRO World Cupu u Osijeku! Aurel Benović na tlu, Marko Sambolec na konju s hvataljkama, Tijana Korent na preskoku i Sara Šulekić na dvovisinskim ručama danas će od 14.30 sati biti u lovu na medalje. Srebrni olimpijac Filip Ude prva je rezerva za finale konja s hvataljkama. Budući da je u Osijek došlo rekordnih više od 160 gimnastičara iz 36 zemalja svijeta, nije čudno da su gotovo svi naši reprezentativci "drhtali" do samog kraja kvalifikacija. Aurel Benović finale tla osigurao je kao osmi s ocjenom 13.433.

– Drago mi je da smo mi hrvatski reprezentativci opet uspjeli doći do finala. Svaka čast svima, ali mislim da se bez nas iz Hrvatske nekako gubi draž ovog Svjetskog kupa. Presretan sam kako sam odradio svoju vježbu i što sam, nakon osam mjeseci bez natjecanja, iščupao finale. Provukao sam se kroz iglene ušli. Imao sam nekih poteškoća u vježbi, pravilnik se promijenio, uveli su nam jedan neakrobatski element na kojem sam izgubio pola boda. Morao sam vagu držati tri sekunde, a nažalost nisam uspio ni jednu. No zato sam dobio bonus na posljednjoj dijagonali, i to jedini na parteru. Na kraju me bonus spasio i ugurao u finale – rekao je Osječanin Benović koji je vidno šepao nakon kvalifikacija.

– U srijedu na podij treningu ozlijedio sam petu prilikom doskoka na preskoku. Dosta me boli, šepam, ali nekako sam odradio. Nisam želio odustati, ovo je moj grad, stisnuo sam zube – zaključio je Benović.

Doslovno do posljednja dva vježbača na konju s hvataljkama, dva Armenca, čekali su naši specijalisti za ovu spravu Filip Ude i Marko Sambolec, osvajači srebra i bronce prošle godine u Osijeku. Na kraju je Marko "preživio", kao osmi je sa 14.000 ušao u finale, dok je Filip prva rezerva sa 13.966.

– Za dlaku sam se provukao. Do kraja sam se tresao zbog toga što nisam znao hoću li ući ili ne. Žao mi je samo što i Filip nije sa mnom u finalu, ali Armenci su napravili odlične vježbe – rekao je Sambolec.

Tijana Korent čak će se 12. put u 16 godina održavanja Svjetskog kupa u Osijeku boriti u finalu. Finalni nastup u subotu osigurala je sa 6. kvalifikacijskom ocjenom (13.133).