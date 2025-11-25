Hrvat je hit, žele ga brojni klubovi, no engleski velikan ponudit će mu novi ugovor i veću plaću

Mlada zvijezda Tottenhama, hrvatski branič Luka Vušković (18), svojim sjajnim igrama na posudbi u Hamburgu privlači sve veću pažnju europskih klubova. Zbog rastućeg interesa s kontinenta, Spursi planiraju osigurati njegovu budućnost novim, poboljšanim ugovorom, piše TEAMtalk.

Vuškovićeve izvedbe u dresu HSV-a toliko su dobre da su ga primijetili i drugi njemački klubovi, uključujući Borussiju Dortmund koju vodi naš Niko Kovač. Iz Borussije se raspituju o njegovom statusu i dugoročnim planovima Tottenhama.

Iako bi ga Hamburg rado zadržao i nakon ove sezone, svjesni su da je takav ishod malo vjerojatan. U Tottenhamu pak imaju jasne dugoročne planove za Vuškovića. Sportski direktori Fabio Paratici i Johan Lange rade na tome da ga vežu još čvršćim ugovorom. Iako odluka o njegovoj ulozi u prvoj momčadi za sljedeću sezonu još nije donesena i ovisit će o razvoju situacije do kraja sezone, njegove uvjerljive igre u Bundesligi potvrdile su da se na njega itekako isplati računati.

Uvjerenje Spursa jest da je Vušković zvijezda budućnosti koji će u nekim idućim godinama biti stup obrane Spursa. Klub iz Londona Vuškovića je planski poslao u Hamburg na stjecanje ključnog seniorskog iskustva. Budući da je ispunio sva očekivanja, Tottenham ga sada želi nagraditi. Iako mu trenutačni ugovor vrijedi do 2030. godine, očekuje se da će mu klub do kraja sezone ponuditi povišicu i produženje suradnje kao dokaz predanosti njegovom razvoju. Trenutačna Vuškovićeva godišnja plaća je 1,2 milijuna eura po sezoni, a Englezi bi mu po novom dali 1,5 milijuna eura godišnje.