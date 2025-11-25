'Marko Livaja je luda glava, htio ga je ubiti. Zaključao se u svlačionicu i nije smio izaći'

Nogometaši splitskog Hajduka u subotu su doživjeli najteži poraz u Jadranskim derbijima. Rijeka je uvjerljivo na Rujevici slavila pobjedu od čak 5:0. Puno je bilo kritika na Hajdukovu izvedbu, a onda je sve to još malo zakuhao trener Gonzalo Garcia izjavivši kako je Marko Livaja odbio otići na zagrijavanje jer ga je navodno bolio trbuh.

Pravu istinu sa sigurnošću ne znamo, ne zna se je li njihov odnos narušen ili je Livaju uistinu nešto mučilo sa zdravljem. Kako bilo, na fotografijama koje je objavio Hajduk, Livaja izgleda zdravo i spremno, a na jednoj od fotografija jasno se vidi kako se uspio othrvati naletu dvojice suigrača.

Srbijanski nogometaš Ognjen Vranješ u jednom je podcastu ispričao detalje o Marku Livaji, kapetanu Hajduka koji je sjajnim igrama zaslužio status ikone na Poljudu. Vranješ je ispričao da se Livaja imao obračun sa slavnim nogometašem Kevinom-Princeom Boatengom.

- Ikona je brate Hajduka. Fenomenalan momak i vrhunska kvaliteta. S 19 godina je u Interu bio, ali je bio vruća glava i dosta je problema napravio - rekao je Vranješ i dodao:

- U Las Palmasu je igrao s Kevinom-Princeom Boatengom. On dođe i hoće ubiti Boatenga. Boateng se zaključa u svlačionicu i ne smije izaći.

Livaja je od 2021. u Hajduku, a igrao je još za Cesenu, Atalantu, Rubin Kazan i Empoli.