Hrvat iz Danske otkriva što čeka vatrene: Bit će žestoka utakmica i spektakl

Danska za hrvatske nogometaše nije obećana zemlja, ne jure svi tamo, ali ima ih. Jedan od njih je Josip Radošević (28) koji već četiri godine igra za Brøndby. Ove je sezone nastupio u 13 utakmica i zabio dva gola, a nazvali smo ga da s njim porazgovaramo o danskoj nogometnoj reprezentaciji s obzirom na to da Hrvatska u četvrtak, u sklopu Lige nacija, u Maksimiru u 20.45 ugošćuje baš izabranike Kaspera Hjulmanda.

Wass mu je suigrač

S Radoševićem je u klubu od ljetos i Daniel Wass kojeg je Hjulmand pozvao u reprezentaciju i za ovaj ciklus.

- Wass je kvalitetan igrač, ima 33 godine i puno međunarodnog iskustva i to mu je prednost, a još je u vrlo dobroj formi. Može puno pridonijeti momčadi, radi kvalitetno s nama u klubu, pravi je profesionalac - kaže Radošević, kojega smo pitali i je li ga Wass pitao što o hrvatskoj reprezentaciji i je li možda pala kakva oklada vezana za rezultat.

- Nije bilo oklada, ali razgovarali jesmo. Rekao je da će to biti kvalitetna i žestoka utakmica. Zna se koliko znači i nama i njima. Bit će to spektakl.

Danci su sjajni u rukometu, a koliko im je važan nogomet i Liga nacija? Trenutačno su prvi u skupini A, pa i jedna Francuska gleda im u leđa, i to sa samoga dna tablice.

- Danci obožavaju nogomet, ali ne pokazuju to tako emocionalno pa se može steći dojam kao da odrađuju posao, ali zapravo su jako profesionalni, ulažu puno u nogomet i razvijaju se. Imaju sjajnu momčad, vrlo povezanu, u svakoj utakmici, bila mala ili velika, daju sve od sebe. Nikada nikoga ne podcjenjuju, a tako je i u Ligi nacija, što se vidi i na tablici. To prvo mjesto samo im je dodatni motiv.

Radošević je prošao mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, a jednom je nastupio i za A-vrstu. Priliku mu je 2012. godine dao Igor Štimac. U kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo igrao je do 78. minute. Pitaju li ga ljudi u Danskoj o vatrenima i utakmici koja slijedi?

- Zna se tko je i što je Hrvatska i tko su i što su naši igrači. Rezultat to sam govori, a naravno da Dance to zanima i da me pitaju kakva će biti utakmica, što očekivati, kakva će biti atmosfera. Rekao sam im da će biti zanimljivo i sjajno u Maksimiru.

Što vi predviđate?

- Danska mi je draga, ali Hrvat sam i vjerujem da će Hrvatska osvojiti tri boda. Tko god od naših da zabije, zabit će Hrvatska pa mi to i nije toliko bitno.

Prema Transfermarktu, Danska vrijedi 326,50 milijuna eura i 10. je reprezentacija prema renkingu Fife, dok je Hrvatska na 15. mjestu i procijenjena je na 343,40 milijuna eura. Danci imaju igrače poput Schmeichela, Eriksena, Kjæra, Damsgaarda..., a Hrvati se ponose Modrićem, Kovačićem, Brozovićem...

Možete li nam usporediti te dvije reprezentacije?

- Danci su po mentalitetu skromni, ne uzvisuju se, povezani su kao momčad i vrlo kvalitetni, no u odnosu na nas nemaju neke ekstraklase. Mislim da su naši igrači kvalitetniji, ali Danci se neće tek tako predati. Očekujem da će biti puno prilika za gol i jako dobru utakmicu.

U Dansku je naš veznjak otišao iz Hajduka još 2018. i dobro se ondje snašao.

- Jako mi je dobro u Danskoj, liga je neizvjesna, već sam ovdje četiri godine, s obitelji, dobro smo se snašli i uživamo. Slabo znam danski jezik, ali svi govore engleski, no starije mi dijete ide u međunarodni vrtić pa možda nešto nauči, ali uglavnom govorim engleski. Ljudi su korektni i mi pokušavamo biti takvi. Zadovoljni smo.

Iako je daleko od rodnog Splita, Radošević prati HNL, pogotovo Hajduk.

Čuje se s Mikanovićem

- Pratim hrvatski nogomet, naravno. Liga je napredovala, no Hajduk je u maloj krizi, ali ima ga se itekako što pitati. Dinamo je kvalitetan, ima kontinuitet i klasu. Bit će prvenstvo zanimljivo. Od igrača Hajduka još se ponekad čujem s Dinom Mikanovićem, a što se tiče promjene trenera u Hajduku, naravno da je igračima draže kada imaju kontinuitet s trenerom, kada on daje rezultate, ali to je pitanje za struku - zaključio je Josip Radošević.

