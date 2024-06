HRT najavio povratak komentatorske legende, evo tko će sve prenositi Euro

IZGUBIO JE KONCE

VIDEO Piksi potpuno podivljao, snimka iz Beča munjevito se širi: 'Ovaj čovjek je lud u glavu...'

- Reakcija? Ne volim gubiti, posebno kad je nezasluženo, izluđuju me takve stvari. Nije on u pitanju, nego bilo tko, to su lopte koje moraju biti u našem posjedu. Svaka izgubljena lopta čini problem - rekao je nakon utakmice