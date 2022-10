Horvat: Primili smo previše pogodaka, Duvnjak: Odlična utakmica i zaslužena pobjeda

Rukometaši Hrvatske očekivano i bez većih poteškoća upisali su prvu pobjedu u kvalifikacijskoj skupini za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se 2024. godine igrati u Njemačkoj. U Varaždinu je svladana Grčka (33:25). Rezultat je mogao biti izraženiji i s puno većom razlikom.

Dule odlično 'krade'

- Po nekoj mojoj procjeni primili smo pet, šest pogodaka više nego što sam očekivao, ali sve u svemu sam zadovoljan. Možda smo mogli bolje doigrati to prvo poluvrijeme kada su Grci u jednom trenutku došli do 13:13. Moram pohvaliti igru Domagoja Duvnjaka kao prednjega u obrani 5-1, oduzeo je nekoliko lopti iz koje smo postigli lagane pogotke. Sad samo moramo smisliti kako ga nadomjestiti kada će se odmarati, odnosno kada će biti na klupi – rekao je Hrvoje Horvat, izbornik Hrvatske.

Svi igrači zaslužuju prolaznu ocjenu, možda su tek vratari mogli imati koju obranu više.

- Okupilo smo se prvi put nakon šest mjeseci i nismo u dva treninga uspjeli sve uigrati i posložiti. Znam samo da nam se u sljedećoj utakmici ne smije dogoditi pad kao sredinom prvog poluvremena protiv Grčke. Naravno da imamo još puno mjesta za napredak, imamo još nekoliko stvari koje moramo popraviti do nedjelje i utakmice protiv Belgije – rekao je izbornik.

Imali smo samo jednog pravog desnog vanjskog - Martinovića?

- Klarica na kraju zbog ozljede nije mogao, no kada je Ivan bio na klupi to mjesto smo "zakrpali" s drugim igračima. Primjerice, Duvnjak se odlično snašao i na toj poziciji. Do svjetskog prvenstva tu će se konkurencija još zaoštriti jer se uskoro u pogon vraćaju Šebetić i Stepančić koji su dugo ozlijeđeni – istaknuo je Horvat.

Belgija u nedjelju?

- Sigurno je da će na svom parketu napraviti sve kako bi nas iznenadili. Igraju prilično agresivno, njihov najbolji pojedinac je vratar koji brani u francuskom Toulouseu. Često igraju u napadu sedam na šest pa i na to moramo biti spremni – zaključio je Horvat.

Domagoj Duvnjak je za razliku od Kiela, imao puno veću minutažu u hrvatskoj reprezentaciji.

-Odlična utakmica i zaslužena pobjeda. Nadam se da nismo navijačima priredili dodatni stres kada su Grci krajem prvog poluvremena izjednačili. Srećom, tih zadnjih pet minuta prvog dijela odigrali smo jako, jako dobro i na odmor smo otišli sa solidnom prednošću. U drugom poluvremenu smo samo održavali razliku i bitno je da se nitko nije ozlijedio. Vidi se da još nismo uigrani, a kako bi i bili kada smo prije utakmice održali tek dva treninga i to ne s punom snagom – rekao je Duvnjak.

Mandić: 'Jedva sam čekao'

David Mandić od ove sezone igra u njemačkom Melsungenu i to jako dobro, no nije zaboravio ni dobro igrati za Hrvatsku.

- Iskreno, jedva sam čekao da se okupimo. Dugo nisam vidio neke igrače otkako sam otišao u Njemačku. Prvo poluvrijeme smo odigrali nešto slabije, ali smo zato u drugom bili prilično dobri. Bitno je da je sve funkcioniralo kada je riječ o prvoj postavi, odnosno obrana 5-1 s Duvnjakom kao prednjim – istaknuo je Mandić.

Drugi susret naše skupine između Nizozemske i Belgije igra se danas, a mi ćemo u nedjelju, u drugom kolu, u goste Belgiji.

