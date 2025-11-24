Horor u Hrvatskoj: Nogometaši pretučeni nakon utakmice, napao ih predsjednik drugog kluba?!

Na Facebook stranici ONK Metković pojavila s dramatična objava koja se brzo proširila Hrvatskom. Naime, iz niželigaškog kluba tvrde da su njihovi igrači pretučeni nako utakmice u Orebiću?!

''Nakon završetka utakmice NK Orebić – ONK Metković svjedočili smo jednom od najnedopustivijih i najsramotnijih događaja na našim nogometnim terenima. Umjesto sportskog pozdrava i poštovanja, naši su igrači dočekani nasiljem koje predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti sudionika i potpunu degradaciju sporta. Odmah nakon posljednjeg sučeva zvižduka brutalno su napadnuti naši igrači Ivan Šutalo, Ante Bačić i Marko Andačić, što potvrđuju priložene fotografije.

Posebno je skandalozno da je u fizički obračun bio uključen predsjednik NK Orebić, Ante Kordić, koji je u drugom poluvremenu ušao u igru, koji bi trebao biti osoba koja treba biti primjer sportskog ponašanja. Umjesto toga, on je podmuklo s leđa nasrnuo na Ivana Šutala, te ga ugrizao za oko, time je pokrenuo lančanu reakciju nasilja. Na Šutala su potom nasrnuli Ivan Kordić i više igrača NK Orebić, kao i skupina od oko 20 osoba koje su utrčale s tribina.

Naš vratar Ante Bačić, koji je jedino pokušao zaštititi suigrača od daljnjeg premlaćivanja, dobio je udarac šakom u glavu od Jakova Petričevića, također igrača NK Orebić. Napadnut je i Marko Andačić, koji je također zadobio ugriz. Ovakvo sirovo, koordinirano nasilje potpuno je neprihvatljivo i predstavlja ozbiljnu sramotu ne samo za počinitelje, nego i za svaki sportski kolektiv koji ovakvo ponašanje tolerira ili pokušava umanjiti. Sport nije i nikada ne smije biti poprište divljaštva.

Očekujemo odlučnu i jasnu reakciju nadležnih tijela, jer bez odgovornosti nema ni sigurnosti ni sportskog integriteta. ONK Metković neće šutjeti pred ovakvim barbarstvom. Unatoč svemu, želimo pohvaliti Hrvoja Kapitelia i Hrvoja Rikala iz NK Orebić, koji su jedini pokazali razum i pokušali zaustaviti eskalaciju zajedno s trenerom ONK Metković Tomislavom Plećašom, predsjednikom Nikolom Manenicom te većim brojem naših igrača.

U prilogu objavljujemo fotografije ozljeda naših igrača – svjedočanstvo brutalnosti kojoj su bili izloženi'', napisali su iz ONK Metković.