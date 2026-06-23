Protivnik Hrvatske donio nevjerojatnu odluku, nogometni svijet ne može se načuditi

Zbog mjera racionalizacije troškova koje je uoči Svjetskog prvenstva uveo Nogometni savez Gane, reprezentativci te afričke zemlje neće moći razmjenjivati dresove sa suparnicima nakon utakmica.

Prema odluci Saveza, igrači će tijekom cijelog turnira koristiti iste garniture dresova, koje će se nakon svakog nastupa prati i ponovno pripremati za sljedeći susret. Takva praksa izazvala je čuđenje među nogometnim pratiteljima jer je na velikim natjecanjima uobičajeno da reprezentacije raspolažu velikim brojem kompleta opreme.

U Gani su, međutim, procijenili da dodatni troškovi nisu nužni te su nogometašima poručili da posebno paze na svoju opremu. Budući da nema dovoljno zamjenskih garnitura, svaki dres ima veliku vrijednost, a uobičajena razmjena nakon utakmica ovoga puta otpada.

Važan posao tijekom prvenstva imat će ekonom reprezentacije. Njegova je zadaća nakon svakog susreta prikupiti svu opremu, organizirati njezino održavanje te osigurati da dresovi budu spremni za sljedeći nastup.

Iz tabora Gane poručuju kako će i domaća i gostujuća garnitura ostati u upotrebi tijekom cijelog natjecanja, a izbor dresa ovisit će isključivo o protivniku i pravilima pojedine utakmice.

Dok većina reprezentacija na Svjetskom prvenstvu raspolaže gotovo neograničenim količinama opreme, Ganci su se odlučili za znatno skromniji pristup. U eri u kojoj nogomet generira milijarde eura prihoda, ovakva odluka djeluje prilično neuobičajeno.