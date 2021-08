Hoće li Zvezda čekati Dinamo? Evo gdje gledati okršaj Beograđana sa Sheriffom

Crvena zvezda danas u 19 sati igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka sa Sheriffom u Tiraspolu. Prvi susret u Beogradu završen je rezultatom 1:1.

Pobjednik tog dvoboja igrat će s pobjednikom utakmice Legia – Dinamo.

Srpski mediji pišu da je napadač Loïs Dionye osjetio bol te je neizvjesno hoće li biti spreman za utakmicu. Propustio je susret s Napretkom u srpskoj ligi, no čini se da ipak neće pomagati crveno-bijelima u dosad najbitnijem susretu sezone.

Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu na programu Arena sporta 1.

Foto: Bane T. Stojanovic/PIXSELL 06, August, 2021, Belgrade - The match of the fourth round of the Linglong Tire Super League of Serbia between FK Crvena zvezda and FK Napredak was played at the Rajko Mitic Stadium. Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages 06, avgust, 2021, Beograd - Utakmica cetvrtog kola Linglong Tire Super liga Srbije izmedju FK Crvena zvezda i FK Napredak odigrana je na stadionu Rajko Mitic. Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Podsjetimo, Dinamo svoj suset igra u kasnijem terminu, onome u 21 sat, a nastupa u Varšavi na stadionu koji je prema posljednjim informacijama potpuno rasprodan te na tribinama Zagrbačku momčad dočekati pravi pakao domaćih navijača poznatih po fascinantnim bakljadama i koreografijama. Trebala bi ih biti čak 31 tisuća!

POGLEDAJTE VIDEO: Prije 31 godinu utakmica Dinama i Zvezde nije odigrana zbog nereda koje su izazvale Delije, a potom su im se priključili i tadašnji 'milicajci'. Na Dinamovu je stranu stado kapetan plavih Zvonimir Boban kada je naskočio jednoga člana represivnih organa i tako se upisao u anale Dinamove i Hrvatske povijesti. Bio je to 13. svibnja 1990., rat je već bio u zraku, a raspad bivše države više nego li jasan.