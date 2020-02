Najbolji svjetski relijaši mogli bi dogodine voziti u Hrvatskoj

Hrvatska bi uskoro mogla ugostiti najbolje relijaše svijeta. Naime, WRC promotor i generalni direktor SP-a u reliju Oliver Ciesla posjetio je Zagreb gdje je razgovarao s gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza Davorin Štetner, glavni tajnik HAKS-a Zrinko Gregurek te vozač relija Marin Frčko.

- Planiramo doći na kandidacijski reli te prođe li sve dobro do kraja godine, Hrvatskoj su vrata otvorena. Hrvatska bi u budućnosti mogla biti dio Svjetskog prvenstva u reliju - kazao je Oliver Ciesla, direktor WRC-a.

Kandidacijska utrka vjerojatno će biti održana u listopadu, a bude li sve u redu sljedećih deset godina Hrvatska će biti domaćin najboljih svjetskih relijaša.

- Nakon sedam godina razgovora dobili smo službenu ponudu da napravimo finalnu provjeru i u Hrvatskoj otvorimo vrata WRC-u. Imamo podršku Vlade RH, Grada Zagreba i ostalih institucija. To pokazuje koliko je to važno. Sada se moramo potruditi učiniti sve kako bismo ovaj ispit završili do kraja godine - rekao je predsjednik HAKS-a Davorin Štetner.

Na sastanku je istaknuto kako Grad Zagreb i Zagrebačka županija imaju sjajne ceste i dovoljno smještajnih kapaciteta za organizaciju oktanskog spektakla koji ima više od 80 milijuna fanova. Svjetsko prvenstvo u reliju bila bi dobra promidžba za hrvatski turizam.

