TEŠKO STANJE

Potresne riječi prijatelja Michaela Schumachera: 'Mislim da ga više nećemo vidjeti...'

UK: Michael Schumacher vra?a se u Formulu 1 umjesto Felipe Masse
Foto: PA Wire/PRESS ASSOCIATION
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
22.11.2025.
u 10:18

"Mislim da više nikada nećemo vidjeti Michaela. Pomalo mi je neugodno govoriti o njegovom stanju jer je obitelj, iz opravdanih razloga, toliko tajanstvena", rekao je Hopkins, nekadašnji operativni direktor Red Bulla i Schumacherov prijatelj iz F1.

Prijatelj Michaela Schumachera Richard Hopkins ne vjeruje da će javnost ponovno vidjeti legendu formule 1 nakon njegove nesreće. Schumacher je tada, godinu nakon završetka karijere, teško ozlijedio glavu u francuskim Alpama, bio je operiran dvaput i mjesecima držan u induciranoj komi. Danas, prema dostupnim informacijama, ne može govoriti ni komunicirati te je pod stalnom skrbi supruge Corinne i liječnika.

Obitelj se odlučila na potpunu privatnost tako da se ne znaju detalji zdravstvenog stanja nekadašnjeg sjajnog pilota.

"Tako obitelj to želi. Mislim da je to pošteno i s poštovanjem prema obitelji. Čak i kada bih znao, obitelj bi bila razočarana ako bih išta podijelio", rekao je Hopkins te naglasio:

"Koliko znam, ima finskog liječnika, osobnog liječnika. Mogu nešto komentirati, iznijeti mišljenje, ali ja nisam u tom užem krugu. Nisam Jean Todt, nisam Ross Brawn, nisam Gerhard Berger, koji posjećuju Michaela. Daleko sam od toga."

Formula 1 Michael Schumacher

