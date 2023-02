Hoće li Đoković igrati na US Openu? Brat Đorđe: Oni nažalost i dalje traže cijepljenje za ulazak

Srpski tenisač Novak Đoković osvojio je u siječnju prvi grand-slam turnir sezone Australian Open pobijedivši u finalu u Melbourneu Grka Stefanosa Tsitsipasa s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5). Đokoviću je to rekordni 10. naslov Australian Opena, te 22. grand-slam titula, čime se izjednačio s Rafom Nadalom. Također, Đoković se nakon toga vratio na prvo mjesto ATP ljestvice.

No, pitanje je hoće li zaigrati i na posljednjem od četiri najveća teniska turnira sezone, US Openu, koji se održava od 28. kolovoza do 10. rujna. Naime, Đoković nije cijepljen protiv koronavirusa i to bi moglo predstavljati problem, kao što je slučaj prošle godine bio u Australiji, kada mu nisu dopustili nastupanje, već su ga deportirali iz zemlje. Njegov brat Đorđe za srpski je RTS rekao da i uz predaju cjelokupne dokumentacije nastup najboljeg tenisača svijeta nije zagarantiran.

- Prošle godine smo imali slične situacije sa SAD-om u više navrata. To je isključivo njihova odluka. Oni i dalje traže cijepljenje na ulasku u zemlju, nažalost. Ostaje nam samo da budemo strpljivi i da se nadamo, jer će Novakom dolaskom profitirati i turniri, svi navijači širom svijeta i on sam - rekao je Đorđe Đoković.

Srpska zvijezda i prošlogodišnji pobjednik Nadal imaju dva naslova ispred Švicarca Rogera Federera na vječnoj listi Grand Slam naslova. Slijedi Amerikanac Pete Sampras po broju Grand Slam uspjeha s 14 naslova.