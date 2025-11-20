Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SJEDNICA IO-a

HNS promijenio pravilnik, Vukovar će moći nastupati na stadionu u Gradskom vrtu

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
20.11.2025.
u 15:31

Izvršni odbor donio je i odluku o odgodi uvođenja dodatnih kvalifikacija za sudjelovanje u najvišem stupnju natjecanja s natjecateljske godine 2026./27. na natjecateljsku godinu 2027./28.

U Zagrebu je u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održana redovna sjednica Izvršnog odbora HNS-a.

Najviše izvršno tijelo HNS-a usvojilo je potrebne materijale za održavanje predstojeće Skupštine HNS-a - program rada te financijski plan za 2026. godinu. Sjednica Skupštine HNS-a bit će održana u četvrtak 27. studenoga u Zagrebu.

Izvršni odbor usvojio je promjene u Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a. Između ostaloga, Izvršni odbor donio je odluku o odgodi uvođenja dodatnih kvalifikacija za sudjelovanje u najvišem stupnju natjecanja s natjecateljske godine 2026./27. na natjecateljsku godinu 2027./28.

Nadalje, usvojen je novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, u kojem je uključena odredba da će klubovi prilikom postupka licenciranja moći prijaviti stadione udaljenosti do 50 kilometara od sjedišta kluba. To znači da će, po službenom verificiranju te odluke, Vukovar moći igrati u Osijeku, gdje dosad nije mogao jer je stadion u Gradskom vrtu u drugoj županiji u odnosu na Vukovar.

Izvršni odbor usvojio je i propozicije natjecanja Prve HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2025./26.
Ključne riječi
SuperSport HNL Gradski vrt HNK Vukovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Northern Ireland v Germany
KAZNENI NALOG

Kovačeva izvijezda se ispričala nakon što je kažnjen zbog pokušaja ilegalne kupovine oružja

Bild je prije nekoliko dana otkrio kako je protiv njemačkog reprezentativca izdan kazneni nalog zbog ilegalnog posjedovanja oružja, a državno odvjetništvo kaznilo je Adeyemija sa 450.000 eura. Navodno su u paketu bili bokser i elektrošoker, koji nisu dopušteni bez službene dozvole. U srijedu se o svemu putem društvenih mreža oglasio i sam igrač ispričavši se klubu i reprezentaciji.

Učitaj još

Kupnja