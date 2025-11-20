HNS promijenio pravilnik, Vukovar će moći nastupati na stadionu u Gradskom vrtu

U Zagrebu je u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održana redovna sjednica Izvršnog odbora HNS-a.

Najviše izvršno tijelo HNS-a usvojilo je potrebne materijale za održavanje predstojeće Skupštine HNS-a - program rada te financijski plan za 2026. godinu. Sjednica Skupštine HNS-a bit će održana u četvrtak 27. studenoga u Zagrebu.

Izvršni odbor usvojio je promjene u Odluci o sustavu stalnih natjecanja HNS-a. Između ostaloga, Izvršni odbor donio je odluku o odgodi uvođenja dodatnih kvalifikacija za sudjelovanje u najvišem stupnju natjecanja s natjecateljske godine 2026./27. na natjecateljsku godinu 2027./28.

Nadalje, usvojen je novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova, u kojem je uključena odredba da će klubovi prilikom postupka licenciranja moći prijaviti stadione udaljenosti do 50 kilometara od sjedišta kluba. To znači da će, po službenom verificiranju te odluke, Vukovar moći igrati u Osijeku, gdje dosad nije mogao jer je stadion u Gradskom vrtu u drugoj županiji u odnosu na Vukovar.

Izvršni odbor usvojio je i propozicije natjecanja Prve HMNLŽ u natjecateljskoj godini 2025./26.