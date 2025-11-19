Mario Kovačević nije htio dati izjavu nakon pobjede Dinama: Ovakvu situaciju dugo nismo doživjeli

Nogometaši Dinama izborili su plasman u četvrtfinale hrvatskog Kupa nakon što su na karlovačkom stadionu Branko Čavlović-Čavlek pobijedili Karlovac 1919 sa 7-0 (4-0). Nakon dva uzastopna poraza, te tri u zadnja četiri susreta, Dinamo je našao "žrtvu". U susretu osmine finala Kupa "Modri" su projurili kroz Karlovac i sa uvjerljivih 7-0 izborili plasman u četvrtfinale.

Dinamo je u zadnje dvije utakmice igrane prije pauze zbog reprezentativnih obveza, izgubio od Istre 1961 (1-2) i Celte (0-3). Crnoj seriji možemo pridodati i gostujući poraz od Vukovara 1991 (0-1), a jedini trijumf u zadnja četiri ogleda Dinamo je ostvario 1. studenog protiv Rijeke (2-1).

Vodstvo kluba predvođeno predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom pružilo je podršku treneru Mariju Kovačeviću, a reprezentativna stanka očito je idealno došla Dinamu kako bi u Maksimirskoj 128 "previli rane". Dinamo je sav posao na "Čavleku" obavio u prvom poluvremenu postigavši četiri gola, dok su u gosti u nastavku još tri puta tresli suparničku mrežu.

Inače, trener domaćih Igor Pamić dao je izjavu za medije poslije visokog poraza, no isto nije učinio trener Dinama Mario Kovačević. Prošao je pokraj predstavnika medija u pratnji klupskog glasnogovornika Marka Bošnira i nije dao nikakve dojmove. U ovom trenutku razlozi za to nisu poznati.

Također, Kovačević nije održao konferenciju za medije ni uoči utakmice s Karlovcem, već se javnosti obratio samo veznjak Slovenac Miha Zajc.