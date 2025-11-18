Naši Portali
VELIKI JUBILEJ

HNS otkrio kako su vatreni proslavili Perišićev povijesni pothvat: Dobio i poseban dar

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska
Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
18.11.2025.
u 11:05

Krilni napadač PSV-a zabio je i svoj 38. pogodak u hrvatskom dresu čime se rekorderu Davoru Šukeru približio na samo sedam bodova zaostatka

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Crnu Goru s 3:2 u Podgorici u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Domaćini su poveli s 2:0 u ranoj fazi utakmice golovima Osmajića u trećoj i Krstovića u 17. minuti, a za Hrvatsku su preokrenuli Perišić u 37. iz penala, Jakić u 72. i Vlašić u 87. minuti.

Strijelac prvog pogotka Hrvatske jučer je proslavio i poseban uspjeh. Ivanu Perišiću ovo je bio jubilarni 150. nastup u dresu vatrenih, a u njemu je i poveo momčad na teren kao njen kapetan. Kapetansku traku skinuo ga je tek kada je izlazio s terena, a umjesto njega ušao je Luka Modrić, jedini igrač s više nastupa za Hrvatsku s više nastupa od Perišića (194).

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Krilni napadač PSV-a zabio je i svoj 38. pogodak u hrvatskom dresu čime se rekorderu Davoru Šukeru približio na samo sedam bodova zaostatka. U svlačionici su mi suigrači priredili i prigodno slavlje koje je HNS podijelio na svojim društvenim mrežama.


Perišić je debi za reprezentaciju upisao 26. ožujka 2011. kada mu je Slaven Bilić dao priliku u porazu od Gruzije u kvalifikacijama za Euro 2012. Hrvatska je u toj utakmici poražena s 1:0. Perišić je ujedno i rekorder Hrvatske po broju pogodaka na velikim natjecanjima s njih deset.
Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
11:16 18.11.2025.

Perišić spada u10 najboljih hrvatskih nogometaša svih vremena. A možda i među 5.

