HNS otkrio kako su vatreni proslavili Perišićev povijesni pothvat: Dobio i poseban dar

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Crnu Goru s 3:2 u Podgorici u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Domaćini su poveli s 2:0 u ranoj fazi utakmice golovima Osmajića u trećoj i Krstovića u 17. minuti, a za Hrvatsku su preokrenuli Perišić u 37. iz penala, Jakić u 72. i Vlašić u 87. minuti.

Strijelac prvog pogotka Hrvatske jučer je proslavio i poseban uspjeh. Ivanu Perišiću ovo je bio jubilarni 150. nastup u dresu vatrenih, a u njemu je i poveo momčad na teren kao njen kapetan. Kapetansku traku skinuo ga je tek kada je izlazio s terena, a umjesto njega ušao je Luka Modrić, jedini igrač s više nastupa za Hrvatsku s više nastupa od Perišića (194).

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Krilni napadač PSV-a zabio je i svoj 38. pogodak u hrvatskom dresu čime se rekorderu Davoru Šukeru približio na samo sedam bodova zaostatka. U svlačionici su mi suigrači priredili i prigodno slavlje koje je HNS podijelio na svojim društvenim mrežama.





Perišić je debi za reprezentaciju upisao 26. ožujka 2011. kada mu je Slaven Bilić dao priliku u porazu od Gruzije u kvalifikacijama za Euro 2012. Hrvatska je u toj utakmici poražena s 1:0. Perišić je ujedno i rekorder Hrvatske po broju pogodaka na velikim natjecanjima s njih deset.