Hit trener HNL-a se slomio dok je govorio o karcinomu: 'Prošao sam taj rat, ali jedno se nisam pitao'

Slaven Belupo igra sezonu kakvu nitko prije ljeta nije mogao niti zamisliti. Pobjedom nad Goricom (0-3) uzeli su četvrto mjesto na prvenstvenoj ljestvici Hrvatske nogometne lige. Premda utrka s Varaždinom nije ni blizu raspleta, velike se zasluge u ovome uspjehu mogu pripisati treneru Mariju Kovačeviću koji se brzo prometnuo u najveću senzaciju na domaćim nogometnim terenima. Ovih je dana za Sport klub dao veliki intervju u kojem je govorio i o raku pluća za kojeg je saznao prije nešto manje od dvije godine.

Vrlo je emotivno odgovorio nakon što ga je voditelj upisao tko mu je bio najveća podrška tijekom bolesti. "Obitelj prije svega. Tu moram spomenuti suprugu koja me vozila na sve te pretrage... Pa smo sve to nekako zajedno prolazili... I djeca. Nisam htio, ali izašlo je u javnost pa je i sve druge to potreslo. Moji su roditelji živi i znate kako je roditeljima. Ali, sve je dobro. Supruga i djeca su mi tu bili najveća podrška i ja im se ovim putem još jednom zahvaljujem", rekao je Kovačević.

Zatim se osvrnuo na promjene koje su se dogodile u njegovom pogledu na život. "Pa malo sam pametniji, iako meni taj nogomet... Takav sam, ja općenito volim život, prošao sam i taj rat i nisam se nikad pitao zašto meni. Život volim i tako je. Svjestan sam da je život prolazan, svjestan sam da je nogomet na neki način zabava, ali želim pomoći svojoj momčadi", kazao je Kovačević pa podcrtao:

"Na neke stvari mi treneri ne možemo utjecati. Malo sam pametniji što se tiče tog stresa, budem mirniji, bolje se možda i pripremam za te utakmice. Pripremim momčad za utakmicu najbolje što mogu, ali ne možemo mi treneri na sve utjecati. Tako da, malo pametniji jesam što se tiče toga." Rekao je i da svaka tri mjeseca mora ići na kontrole te dodao kako su mu nalazi sve bolji i bolji. Kovačevićevu emotivnu reakciju možete vidjeti OVDJE.