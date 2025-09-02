Hell Boxing Kings isporučio rasprodani spektakl: Legende u ringu, Budimpešta je gorjela, a najavljena je i iznenađujuća vijest

Mađarski Sportski centar Riz Levente je 23. kolovoza svjedočio novoj povijesti borilačkih sportova – turnir Hell Boxing Kings otvorio svoju sezonu 2025. rasprodanim spektaklom koji je premašio sva očekivanja. Devet eksplozivnih borbi s pet olimpijaca, slavnim prvacima i najsjajnijim mađarskim zvijezdama pružili su nezaboravne trenutke pred publikom koja je oživjela uz svaki nokaut, svaku odluku, ali i jednu legendarnu najavu koja će potresti svijet borilačkih sportova.

Od prvog zvuka zvona do posljednje najave, Budimpešta je još jednom dokazala zašto je Hell Boxing Kings postao najeksplozivniji borilački turnir u Europi. Rasprodana arena svjedočila je sirovim emocijama, tehničkoj briljantnosti i drami od koje zastaje dah, a koja definira šampionski boks.

U glavnoj borbi večeri, slovačka MMA zvijezda Gábor "The Punisher" Boráros doista "nije ostavio prostora za sumnju", dobivši mađarskog olimpijskog doprvaka Sándora Bárdosija pobjedom na bodove. Nakon što je njihov prvi susret završio pod upitnim okolnostima jer se Boráros borio s bolešću, uzvratni meč pružio je konačan odgovor koji su oba borca tražila.

Foto: Hell Boxing Kings

Boráros je učvrstio svoju pobjedu iz prošle sezone i jednom zauvijek ušutkao sve sumnjičavce! Ovaj 34-godišnji slovački ratnik dominirao je kroz šest intenzivnih rundi, dokazujući da njihov prvi susret nije bio slučajnost. Bárdosi, 47-godišnji proslavljeni olimpijski hrvač iz Sydneyja 2000., borio se srcem prvaka, ali nije uspio nadvladati nemilosrdni pritisak i superiornu kondiciju mlađeg borca.

U dijelu turira s poznatim osobama posjetitelji su uživali u pravom showu dok je omiljeni TV voditelj Bence Istenes uspješno obranio svoju HBK titulu Prvaka poznatih protiv kontroverznog umjetnika Viktora "Vitéza" Varge. Vargin spektakularni ulazak u ring opravdao je sva očekivanja - pravi pakao je pušten s lanca. Oba borca ostavila su sve u ringu, ali je Istenesova tehnička superiornost bila odlučujuća za zadržavanje krune.

Foto: Hell Boxing Kings

Mađarska boksačka legenda Balázs Bacskai produžio je svoj savršeni profesionalni skor na 19-0, pobijedivši slovačkog trostrukog prvaka Lukáša Fernézu nakon šest napornih rundi. Pravi ratnici znaju da je sve u poštovanju, što su i pokazali jedan drugome nakon završnog zvuka zvona. Nakon šest intenzivnih rundi, Bacskai je uspio osigurati pobjedu. Europski i Interkontinentalni prvak WBO-a preživio je Fernézinu početnu oluju prije nego što je njegovo šampionsko iskustvo preuzelo kontrolu u kasnijim rundama.

Večer je pokazala zašto je Hell Boxing Kings okupio najveću ekipu olimpijskih talenata u povijesti borilačkih sportova. Prošlogodišnji HBK prvak Tayfur Aliyev pobijedio je Rajuilija odlukom sudaca u dominantnoj obrani titule koja je istaknula tehničku briljantnost azerbajdžanskog prvaka protiv južnoafričkog ratnika Davida Rajuilia.

U jednoj od najinspirativnijih izvedbi večeri, slovački olimpijac Andrej "Bandi" Csemez najavio je svoj dolazak u Hell Boxing Kings razornom snagom. Borac koji je preživio gotovo kobnu prometnu nesreću 2017. godine koja ga je ostavila s dva slomljena kralješka, pružio je snažan nokaut. Csemez je pobijedio nokautom u 2. rundi nakon dominantne izvedbe. Njegova pobjeda nad srpskim borcem Goranom Sucevićem dokazala je da su njegovi olimpijski snovi itekako živi.

Foto: Hell Boxing Kings

Mađarski mladi lavovi dominirali su na domaćem terenu s nekoliko izvanrednih izvedbi koje signaliziraju svijetlu budućnost za mađarski boks. Róbert Csiki, "Szekler boy" iz Transilvanije, dokazao je zašto djela govore više od riječi. Tihi dječak doista je pustio da njegova djela govore 1000 puta glasnije od njegovih riječi. Nakon iscrpljujuće borbe, Csiki je pobijedio na bodove! Njegova pobjeda nad sedmerostrukim nacionalnim prvakom Leventeom Oláhom u njihovom dugo očekivanom revanšu pokazala je srce i odlučnost koja ga čini jednim od najperspektivnijih mađarskih talenata.

Prošlosezonski finalist "Kruzító" Kovács nije ostavio sumnju u svoj šampionski potencijal, ostvarivši prekid borbe u četvrtoj rundi koji je publiku digao na noge. 20-godišnji, četverostruki mađarski prvak Kovács Kruzító potvrdio je svoj status zvijezde u usponu dobivši finskog prvaka u kickboksu Koredea "Spartacorea" Lawrencea u četvrtoj rundi.

Međunarodni mečevi večeri pružili su vrstu interkulturalne borbe koja Hell Boxing Kings čini jedinstvenim. Mađarski snagator Balázs Törteli osigurao je pobjedu većinskom odlukom sudaca protiv gruzijskog borca Ambrosija Sutidzea, dok je bugarski predstavnik Dimitrov pobijedio tehničkim nokautom u još jednom eksplozivnom susretu koji je izmamio odobravanje navijača.

Kako se prašina slegla nakon devet nevjerojatnih borbi, Hell Boxing Kings je sačuvao najveće iznenađenje za kraj. Rasprodana arena je utihnula uz najavu koja će definirati mađarski boks. Erdei Zsolt, olimpijski osvajač bronce, bivši prvak svijeta WBO-a i WBC-a, neporažen u 34 borbe, najslavniji mađarski boksač i prava živa legenda, vraća se u ring nakon 11 godina. Nasuprot njega će stajati MMA snagator Attila "Pumukli" Végh, bivši svjetski prvak u poluteškoj kategoriji organizacije Bellator i legenda Oktagona. Slovački ratnik suočit će se s Erdeijem 20. prosinca u Budimpešti kako bi dokazao da je jednako opasan u ringu kao i u kavezu.

Foto: Hell Boxing Kings

Od početne borbe do završnog zvona, 23. kolovoza pružio je sve ono što Hell Boxing Kings čini posebnim. Pet olimpijaca pokazalo je svoje vještine svjetske klase, slavni prvaci časno su obranili svoje krune, a mađarske zvijezde u usponu predstavile su se na najvećoj pozornici. No eksplozivna večer u Budimpešti bila je tek početak. HBK turneja nastavlja svoj neumorni pohod diljem Europe, a sljedeća stanica obećava da će biti jednako spektakularna, budući da se show nastavlja u Beogradu 13. rujna u Sportskoj dvorani Ranko Žeravica.