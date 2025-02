Hajduku kalkulator ne radi: opasno je 1000 kg ograde, ali 110.000 kg navijača nije!?

Potpisnik ovih redaka bio je odličan u osnovnoj školi s matematikom, one jednostavne računalne operacije rješavao je bez problema. No, srednja škola i nekakve matematičke funkcije potjerale su ga u društvene smjerove, na pravni fakultet na kojeg su bili puno gori matematičari, pa je bez problema položio statistiku, dok su brojni išli na ispit više puta, u to vrijeme prosjek je bio sedam izlazaka na ispit prije dobivene ocjene – dovoljan.

No, samokritika uvijek negdje čuči, pa se tako čovjek mora zapitati je li dobro izračunao nekakve osnovne matematičke operacije. I sad se javila sumnja, jer Hajduk je vrlo ozbiljno upozorio da gradnja ograde na maksimirskoj južnoj tribini možda predstavlja opasnost. Kažu, potres je trajno zatvorio istočnu tribinu i pitaju se je li onda uputno raditi ogradu za gostujuće navijače na južnoj tribini, može li ta tribina izdržati građevinske radove nakon tog potresa. I jako su zabrinuti za sigurnost svojih navijača zbog te gradnje i težine spomenute ograde.

I doista smo se zabrinuli, no odlučili smo ipak upotrijebiti obični kalkulator, to smo naučili još u osnovnoj školi prije oko 50 godina. I, kako je Hajduk posljednjih godina na južnu tribinu maksimirskog stadiona dovodio oko 3000 navijača, a sad Dinamo na tu tribinu postavlja ogradu, pokušali smo izračunati razliku u težini. Po viđenim fotografijama s maksimirskog juga koje je objavio Hajduk (možda je samo ilustrativno), postavlja se montažna ograda i po dojmovima možda ima 500 kilograma, pa nek' ima 1000. S obzirom da je Hajduk sad dobio malo više od 1200 ulaznica za derbi, u Hajduku su jako zabrinuti za zdravlje tih navijača koji će u nedjelju pohoditi derbi.

No, nisu se zabrinuli kad ih je dolazilo oko 3000. E, pa naš kalkulator, a uzmite u obzir spomenuto matematičko znanje potpisnika, kaže da je opterećenje južne tribine s tih 3000 ljudi bilo daleko veće, pa se nisu bunili i tražili inspekcijski nadzor. Naime, ako i ova ograda ima tonu, dvije ili tri, na tribini koja je strukturalno ojačana nakon potresa, znate li kolika je težina dodatnih oko 1700 ljudi koji sad ne mogu doći? Kalkulator nam kaže da je to oko 110.000 kilograma!!! I onda su u Hajduku zabrinuti zbog tih par kilograma ograde?

To je samo još jedan spin, ne bi li možda inspekcije rekle da nemaju kad izaći na teren, pa možda i daju zabranu utakmice. No, što ako samo zatvore južnu tribinu? Onda se smanjuje ukupni kapacitet stadiona pa gosti ne bi dobili niti tih 1200 ulaznica na koje sad imaju pravo.

No, koliko Hajduk brine o svojim i ostalim navijačima, svjedoče fotografije na društvenim mrežama na kojima se vidi kako su s pjenom spajali noseće stupove, a još su ih 'ozbiljno' pojačali sa žicama za struju, onim najmanjih kapaciteta koje mogu podnijeti tek opterećenje žaruljama ili mobitel punjačima. Dajte ljudi, uozbiljite se.