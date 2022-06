Hajdukovac je bio kapetan francuskim legendama: Vrpcu mi je predao Deschamps

Može se sastaviti cijela momčad od bivših Hajdukovih igrača koji su bili zvijezde u Francuskoj: Subašić (Monaco) – Zo. Vujović (Bordeaux, Cannes, Nica), Primorac (Lille, Cannes), Vulić (Nantes), Cukrov (Toulon) – Asanović (Metz, Cannes, Montpellier), Andrijašević (Monaco), Slišković (Marseille) – Zl. Vujović (Bordeaux, Cannes, PSG, Sochaux, Nica), Bokšić (Cannes, Marseille), Šurjak (PSG).

Imamo i pričuve: V. Runje (Marseille), Grbić (Lille), Bašić (Bordeaux), D. Bradarić (Lille), Perišić (Sochaux), Pašalić (Monaco), Mornar (Rennes), Kozniku (Cannes, Le Havre, Bastia)...

Prvi trofej PSG-a

Jedna od najvećih Hajdukovih zvijezda u Francuskoj bio je Ivica Šurjak, u sezoni 1981./1982. nogometaš Paris St. Germainea. Šurjak je bio prvi Hrvat u tom velikom francuskom klubu, pritom i dio povijesti PSG-a, kluba osnovanog tek 1970. godine.

– Mi smo PSG-u u toj sezoni donijeli naslov pobjednika Kupa, što je bio prvi trofej u povijesti kluba – kazao nam je Šurjak, koji je bio strijelac u raspucavanju jedanaesteraca u kojemu je PSG svladao St. Étienne za koji je igrao Michel Platini.

– Kako su me prihvatili navijači? Kada igraš dobro, znaš da te cijene. Zvali su me "Suržak''. Pamtim primanje kod tadašnjeg gradonačelnika Pariza Jacquesa Chiraca, a nakon osvajanja Kupa primio nas je i tadašnji francuski predsjednik François Mitterrand. U PSG-u sam ostao samo jednu sezonu i prešao u Udinese, takva su bila vremena, igrati u talijanskoj ligi bila je stvar prestiža. Na odlasku sam Parižanima preporučio svoga suigrača iz reprezentacije Safeta Sušića, koji je s PSG-om ostvario fantastične dosege – dodao je Šurjak.

Nekadašnjem igraču Nantesa Zoranu Vuliću nabrojili smo imena bivših Hajdukovih igrača koji su se proslavili u Francuskoj. Uslijedio je i dodatak:

– Razlika između svih ostalih i mene je što sam ja jedini u francuskom klubu bio kapetan. Pazite, u to vrijeme u Nantesu su bili Karembeu, Desailly, Makelele i Burruchaga, a ja sam kapetansku vrpcu dobio nakon odlaska Deschampsa, u svojoj drugoj sezoni u Nantesu, kada sam već bio svladao francuski – kaže Vulić, koji je 1993. godine s Nantesom bio poražen u finalu Kupa 0:3 od PSG-a i u toj utakmici dobio crveni karton.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Bernard Papon 03.06.2022, Stade de France, Saint Dennis, FRA, UEFA Nations League, Frankreich vs Dänemark, Gruppe A1, im Bild kounde (jules), saliba (william), cornelius (andreas), lloris (hugo) (1-2) // during the UEFA Nations League group A1 match between France and Denmark at the Stade de France in Saint Dennis, France on 2022/06/03. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Bernard Papon *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Bernard Papon/EXPA

– Ja sam 1991. godine trebao ići u PSG umjesto Safeta Sušića, to je već bilo načelno dogovoreno, no u PSG tada je došao portugalski trener Artur Jorge i doveo trojicu Brazilaca. Tada me menadžer Milan Ćalasan odveo u Nantes. Bilo mi je lijepo u Francuskoj, igrao se lijep nogomet, svidjeli su mi se treninzi u kojima se samo radilo s loptom – nastavio je Vulić.

Okrenuli smo se poljudskom spektaklu s Francuzima. Mogu li se naši nabrzinu oporaviti od šoka koji su im priredili Austrijanci, pitamo Vulića.

– Pa i Francuzi se moraju oporaviti od svoga šoka protiv Danaca. Ovo je situacija "šok na šok", a dolazi nam u natjecanju u kojemu je nogomet pomalo izgubio draž i koje iz igrača teško može izvući maksimum – kaže Vulić.

Ali, kada igra reprezentacija, igrač mora biti na najvišoj razini. Ona ne dopušta ležerniji pristup?

– Slažem se, nema alibija kada igraš za reprezentaciju. Njezin kult treba njegovati i ne dopuštati da se on urušava. Ali opet, svi smo od krvi i mesa, pomislimo samo kako je tim dečkima, na primjer Modriću i Brozoviću, koji su odigrali toliko utakmica. Na njih ipak treba pripaziti, nadati se da nitko neće doživjeti ozljedu u ovoj fazi sezone – nastavlja Vulić.

Francuzi su veliki favoriti?

– Mi ćemo na njih biti maksimalno nabrijani i svjesni da nam se ne smije ponoviti Austrija. Hrvatska još uvijek ima kvalitetu s kojom se može nositi s bilo kojom reprezentacijom svijeta, pa i sa svjetskim prvakom – zaključio je Vulić.

Od svih bivših hajdukovaca prvi naslov prvaka u Francuskoj osvojila su braća Zoran i Zlatko Vujović, s dvostrukom krunom u dresu Bordeauxa u sezoni 1986.1987., dok je Danijel Subašić bio prvak Francuske s Monacom 2017., a Alen Bokšić prvak Europe s Marseilleom 1993. i najbolji strijelac francuskog prvenstva.

Peršićev Sochaux

Jedan od aktualnih vatrenih nije se previše usrećio u Francuskoj. Ivan Perišić golobrad je sa 17 godina iz Hajduka prešao u Sochaux. Zanimljivost je kako su tog ljetnog dana u Split privatnim zrakoplovom na razgovor s Ivanom i njegovim ocem i menadžerom Martićem došli trener Sochauxa Alain Perrin i sportski direktor kluba. Tada uopće nije bilo planirano da Perišić prijeđe u Sochaux, ali odluka je bila donesena u roku od dva sata i Ivan je istim tim privatnim zrakoplovom bio odletio u Francusku na potpis ugovora. Hajduk je inkasirao 360.000 eura, a Perišiću se piše da je za bijele nastupio u samo tri prijateljske utakmice.

U Sochaux je igrao smo za drugu momčad pa je u siječnju 2009. godine prešao u belgijski Roeselare, u kojemu je doživio prvi pravi uzlet karijere.

Standings provided by SofaScore LiveScore

>>> Navijačka atmosfera uoči utakmice Hrvatske u Ligi nacija