Dobre vijesti za HNS stižu iz Kanade! 'Pomoći ćemo vam...'

FIFA će povećati isplate momčadima koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu 2026. na gotovo 900 milijuna dolara, priopćila je u utorak svjetska nogometna federacija, navodeći komercijalni uspjeh svog proširenog vodećeg turnira.

Vijeće FIFA-e, na sastanku u Vancouveru uoči 76. Kongresa FIFA-e, odobrilo je povećanje od 15% sredstava koja će se raspodijeliti na svih 48 saveza članica sudionica na sljedećem turniru u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama.

Ukupni fond porast će na 871 milijun dolara, priopćila je FIFA, a svaka momčad sudionica dobit će povećani iznos za pripreme od 2,5 milijuna dolara, u odnosu na 1,5 milijuna dolara.

Novac za kvalifikacije također će se povećati s 9 milijuna na 10 milijuna dolara, dok je FIFA izjavila da će dodatni doprinosi momčadi uključivati ​​subvencije za troškove delegacija momčadi i povećane alokacije ulaznica za momčadi u ukupnom iznosu od više od 16 milijuna dolara.

- FIFA je ponosna što je u svojoj najstabilnijoj financijskoj poziciji ikad, što nam omogućuje da pomognemo svim našim savezima članicama na dosad neviđen način. Ovo je još jedan primjer kako se FIFA-ini resursi ponovno ulažu u nogomet - rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Sama veličina održavanja turnira diljem Sjeverne Amerike, s putovanjima na duge relacije, različitim poreznim režimima i značajnim operativnim zahtjevima, izazvala je nelagodu među nekim zemljama sudionicama. UEFA je prenijela zabrinutost nekoliko europskih saveza da bi momčadi mogle imati poteškoća s postizanjem rentabilnosti ako ne napreduju daleko u natjecanju.

Svjetsko prvenstvo 2026. bit će prvo izdanje muškog turnira na kojem će sudjelovati 48 momčadi, u odnosu na 32, a održat će se diljem Sjedinjenih Država, Kanade i Meksika. Povećana distribucija dolazi u trenutku kada se FIFA priprema za najveće i komercijalno najunosnije Svjetsko prvenstvo u povijesti, s više momčadi, više utakmica i proširenim mogućnostima prihoda od prodaje ulaznica, sponzorstva i prava na prijenos.