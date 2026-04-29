THE SPECIAL ONE

Jose Mourinho iznenadio sve novom emotivnom pričom: 'To je ludo...'

29.04.2026.
u 19:45

Slavni portugalski trener José Mourinho osvrnuo se na svoj mandat u talijanskom velikanu, istaknuvši nevjerojatnu atmosferu koju su stvarali navijači. Unatoč otkazu početkom godine, "Posebni", koji je nedavno preuzeo turski Fenerbahçe, o rimskom klubu govori samo u superlativima

José Mourinho prisjetio se svog boravka u Romi u intervjuu za Il Giornale i iznenadio mnoge svojim emotivnim priznanjem. Aktualni trener Fenerbahçea proveo je na klupi kluba iz talijanske prijestolnice oko dvije i pol godine, a to razdoblje opisao je kao najljepše u svojoj bogatoj karijeri. Ova izjava dolazi kao posebno iznenađenje s obzirom na to da je Portugalac kroz godine često isticao svoju posebnu vezu s navijačima Intera, s kojima je osvojio povijesnu trostruku krunu, ali i s drugim klubovima poput Chelseaja i Real Madrida.

Nakon neuspješne avanture u Tottenhamu, Mourinho je potpisao za Romu u ljeto 2021. godine. Apsolutni vrhunac dogodio se godinu dana kasnije, kada su Giallorossi osvojili premijerno izdanje Konferencijske lige pobjedom protiv Feyenoorda. Time je Mourinho prekinuo Romin post od čak četrnaest godina bez osvojenog trofeja, što je izazvalo euforiju u vječnom gradu. Osim toga, njegova Roma bila je vrlo blizu osvajanja Europske lige 2023. godine, no u napetom finalu bolja je bila Sevilla nakon izvođenja jedanaesteraca.

Ipak, rezultati u talijanskom prvenstvu ostavljali su prostora za napredak. Momčad je često bila na meti kritika zbog neuvjerljivih predstava, a izostao je i plasman u Ligu prvaka, što je bio jedan od glavnih ciljeva. Uprava kluba uručila mu je otkaz početkom 2024. godine, no čini se kako taj potez nije nimalo umanjio njegove pozitivne osjećaje prema klubu i, prije svega, njegovim navijačima. Kroz karijeru je znao kritizirati atmosferu na stadionima, primjerice na Old Traffordu dok je vodio Manchester United, opisujući je kao "pomalo tihu", što njegovu pohvalu Rominim navijačima čini još značajnijom.

Na pitanje zašto je tako teško osvajati trofeje s Romom, Mourinho je odgovorio vrlo iskreno. "Ne znam. Roma je bila najljepše mjesto u mojoj karijeri. Nikada nisam doživio tako nevjerojatnu atmosferu oko jedne nogometne momčadi. Olimpico je uvijek bio rasprodan, a način na koji ljudi obožavaju igrače je fantastičan. Jesu li očekivanja visoka? To nije problem, jer smo osvojili Konferencijsku ligu. Proslave su bile lude", rekao je Portugalac.

"Nikada nisam doživio ništa slično, čak ni prilikom osvajanja Lige prvaka s Interom i Portom. Ali moj boravak u Romi je završio. Ne želim više ništa reći. Ili bolje rečeno, samo jednu stvar: nitko ne bi smio kriviti navijače Rome za nedostatak pobjeda", zaključio je Mourinho, poslavši snažnu poruku podrške onima koji su ga bezrezervno podržavali tijekom njegovog mandata.
