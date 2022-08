Hajduk pustio dodatni kontingent ulaznica za utakmicu s Villarrealom

U prodaju je pušten i dodatni kontingent ulaznica za uzvratnu utakmicu Play-offa Konferencijske lige Hajduk - Villarreal koja je na rasporedu u četvrtak s početkom u 21 sat na Poljudu. S obzirom na to da neće biti gostujućih navijača na ovom susretu, zatvoreni će biti ulazi A (jugozapad) te ulaz T (istok) sukladno odluci UEFA-e u kojoj je kapacitet Poljuda umanjen za najmanje 3.000 sjedećih mjesta.

Kao i do sada, do dana utakmice, pravo kupnje ulaznica imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice samo u slučaju da se iste do tada ne preuzmu/prodaju.