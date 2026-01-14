Hajduk pobijedio u pripremnoj utakmici, Garcia otkrio kako mu je klub zabranio igrati mladog dragulja

Nogometaši Hajduka svladali su Posušje u svojoj drugoj pripremnoj utakmici uoči početka drugog dijela sezone. Nakon tijesne 2:1 pobjede nad Croatijom iz Zmijavaca, bosanskohercegovački prvoligaš 'stradao' je s visokih 4:0. Za pobjedu bijelih zabijali su Michele Šego, Filip Krovinocić, Ante Rebić i Adrion Pajaziti. Vrlo zadovoljan ovom utakmiucom bio je trener Hajduka Gonzalo Garcia:

- Zadovoljan sam. Odigrali smo dobru utakmicu, radili smo ono na čemu treniramo i vidi se da igrači uživaju. Vjeruju u ono što rade i imaju dobru energiju, sretan sam kad vidim način na koji igraju - započeo je Garcia pa se osvrnuo na situaciju s ozlijeđenim igračima Ivušićem, Pukštasom i Šarlijom:

- Vraćaju se nakon ozljeda, a Ivušić se još muči s pubičnom kosti. Ne znam koliko će to kod njega potrajati. Za Šarliju očekujemo da će trenirati s nama, a i Pukštas također, ovisno o tome kako se bude osjećao.

U ovoj utakmici nije nastupio mladi Branimir Mlačić. 18-godišnji stoper pregovara s milanskim Interom koji za njega nudi pet i pol milijuna eura, a potom bi ga ostavio na posudbi u Hajduku do kraja sezone. Insajderi tvrde kako je transfer sve bliže realizaciji pa bi Mlačić uskoro mogao put Milana na liječnički pregled. Možda je upravo to razlog zašto je Uprava Hajduka tražila Garciju da poštedi Mlačića u ovoj utakmici:

- Što se tiče Mlačića, klub je naredio da ne igra. U pregovorima je s drugim klubovima, što je lijepo i novo za klub jer pokazuje da ovdje ima mladog talenta i koliko brzo napreduje. Predivno je to vidjeti. Ali kao trener želio sam da danas igra jer mu trebaju minute. Igrat će u subotu sigurno. Trebaju nam njegove minute jer uskoro počinje liga, a dosad je odigrao samo 45 minuta - pojasnio je španjolski stručnjak.

Hajduk će posljednju pripremnu utakmicu odraditi u subotu protiv Širokog Bijega, a već osam dana kasnije očekuje ih prva utakmica u drugom dijelu HNL-a. Na Poljudu će u 19. kolu gostovati trećeplasirana Istra.