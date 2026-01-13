Hajduk i u nastavku sezone bez ponajboljeg igrača? Ne zna se kada će biti spreman

Još 28. studenog se na treningu Hajduka ozlijedio Rokas Pukštas, do tog trenutka možda i ponajbolji igrač Bijelih. Propustio je posljednje četiri utakmice jesenskog dijela sezone, a na terenu ga nije bilo ni u prvom pripremnom dvoboju protiv Croatije iz Zmijavaca.

Neće ga na terenu biti ni u utakmici s Posušjem koja očekuje momčad Gonzala Garcije u srijedu, a najvjerojatnije nastupiti neće ni u subotu protiv Širokog Brijega. Upitno je hoće li se Pukštas uopće oporaviti do prve utakmice Hajduka u proljetnom dijelu prvenstva kada će Istra 1961 stići na Poljud 25. siječnja.

Nećete vjerovati što je u nedjelju doživio Luka Modrić: O njegovom potezu bruji cijela Italija Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ivušić je bolestan, ima temperaturu. U zadnje vrijeme ima problema s pubičnom kosti, radi na tome da se riješi, vidjet ćemo kad će biti spreman. Šarlija bi trebao idući tjedan biti u treningu, kao i Pukštas. Teško je govoriti kada će se vratiti na teren - rekao je nakon utakmice s Croatijom Garcia.

Pukštas je u prvih 13 prvenstvenih utakmica postigao četiri pogotka i djelovao kao najbolji igrač trenutačno drugoplasirane momčadi HNL-a. Ugovorom je za Hajduk vezan do ljeta 2027., a Transfermarkt ga procjenjuje na pet milijuna eura.