Bomba s Poljuda

Garcia ga ne voli, a mlada nada Hajduka na meti osvajača Lige prvaka

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Foto: Sine Zelic/PIXSELL
Autor
Željko Janković
13.01.2026.
u 14:27

Prema pisanju francuskih medija, klub iz Marseillea već neko vrijeme prati Durdova i spreman je ući u tu priču i dovesti ga kao pojačanje za nastavak sezone. Hajduk traži pet milijuna eura, čeka se službena ponuda

Bruno Durdov, mladi Hajdukov talent, na meti je francuskog velikana Olimpiquea iz Marseillea koji je svojedobno bio osvajać Lige prvaka. Prema pisanju francuskih medija, klub iz Marseillea već neko vrijeme prati Durdova i spreman je ući u tu priču i dovesti ga kao pojačanje za nastavak sezone.

Službena ponuda očito nije poslana, a za Durdova, kojeg Transfermarkt procjenjuje na tri milijuna eura, Hajduk će, navodno, tražiti pet milijuna. Durdov se nije naigrao kod Gonzala Garcije u prvom dijelu prvenstva u kojem je upisao svega 11 nastupa, samo triput je počeo u udarnoj postavi.

Otežavajuća okolnost je dobra igra Michelea Šege, najboljeg strijelca lige, koji se odlično slaže s Antom Rebićem i Španjolcem Ikerom Almenom koji igra na strani koja je prirodna pozicija mladog Durdova. Ugovor s Hajdukom traje mu do ljeta 2027. godine.  

- Uprava Olympique de Marseille traži pojačanja za drugu polovicu sezone. Prioritet im je regrutiranje usmjereno na mlade igrače s visokim potencijalom. Trener Marseillea Roberto De Zerbi ih treba kako bi se borio za naslov prvaka Ligue 1. Čini se da je klub usmjerio pogled na obećavajućeg mladog talenta u Hrvatskoj. Mladog Durdova skautirali su već nekoliko puta - pišu francuski mediji. 
