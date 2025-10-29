Naši Portali
Edi Džindo
Autor
Edi Džindo

Ako Hajduk ovu utakmicu ne bude smatrao kao poraz, ove sezone neće osvojiti nijedan trofej

Vinkovci: Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
David Jerkovic/PIXSELL
29.10.2025. u 19:23

U loži vinkovačkog stadiona sjedili su čelnici Hajduka, predsjednik Ivan Bilić te sportski direktor Goran Vučević. Dok se s Bilićevog prilično indiferentnog lica teško išta može iščitati, kad je sudac dao zvižduk za kraj regularnih 90 minuta, Vučević je djelovao prilično bijesno, vrlo vjerojatno zbog toga što su si Hajdukovci priuštili dodatnih 30 minuta nogometa na vrlo teškom travnjaku uoči važne nadolazeće ligaške utakmice protiv Slaven Belupa

Kultna pjesma "Dođi u Vinkovce" vrlo vjerojatno u skoroj budućnosti neće biti na playlistama velikih hrvatskih klubova. Od četiri ovosezonska gostovanja tri najveća hrvatska kluba u Vinkovcima, Rijeke, Hajduka i Dinama, gosti su samo jednom nadjačali suparnika u 90 minuta. Bila je to ona pobjeda Hajduka protiv Vukovara s minimalnih 1:0, no ni tada gostujuća momčad nije oduševila. Protiv Vukovara su u Vinkovcima padali i Rijeka i Dinamo, a evo sada je Hajduk, protiv pravog i istinskog korisnika stadiona u Vinkovcima, Cibalije, na jedvite jade uspio biti bolji u osmini finala Kupa, i to tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:2). 

