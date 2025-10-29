Ako Hajduk ovu utakmicu ne bude smatrao kao poraz, ove sezone neće osvojiti nijedan trofej

Kultna pjesma "Dođi u Vinkovce" vrlo vjerojatno u skoroj budućnosti neće biti na playlistama velikih hrvatskih klubova. Od četiri ovosezonska gostovanja tri najveća hrvatska kluba u Vinkovcima, Rijeke, Hajduka i Dinama, gosti su samo jednom nadjačali suparnika u 90 minuta. Bila je to ona pobjeda Hajduka protiv Vukovara s minimalnih 1:0, no ni tada gostujuća momčad nije oduševila. Protiv Vukovara su u Vinkovcima padali i Rijeka i Dinamo, a evo sada je Hajduk, protiv pravog i istinskog korisnika stadiona u Vinkovcima, Cibalije, na jedvite jade uspio biti bolji u osmini finala Kupa, i to tek nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca (4:2).
