Golman Dinama iz prvih redova gledao kako je Hrvat potpuno šokirao beogradsku publiku

Od 19.30 sati počela je velika FNC-ova priredba u beogradskoj Areni. Radi se o 31. događaju najpopularnije regionalne MMA organizacije, a gledatelji mogu vidjeti čak dvije borbe za pojas. Ivica Trušček će u welter kategoriji (77 kg) napasti Kamila Krasku, dok će u glavnoj borbi večeri Đani Barbir braniti pojas srednje kategorije (84 kg) protiv Aleksandra Jokera Ilića.

U jednom od najzanimljivijih mečeva večeri domaći borac Aleksandar Janković borio se sa Stanislavom Krofakom iz Kutine. Meč je dogovoren do 82 kilograma, a naš borac jednoglasnom odlukom sudaca porazio je sprskog predstavnika i tako šokirao prisutnu publiku u Beogradu.

- Drago mi je da se opet borim u beogradskoj Areni i da imam dvije pobjede. Isplaćuje mi se sav moj rad. Doživljavam drugu mladost, prije sam sport radio površno, sad je brat preuzeo veću ulogu u našoj firmi pa sam se više posvetio sportu. Riješio sam sve razmirice s Jankovićem. Želim pobjednika između Truščeka i Kraske, mislim da zaslužujem napad na pojas - poručio je Krofak nakon pobjede nad Jankovićem.

Njegovu pobjedu gledao je i golman zagrebačkog Dinama Ivana Nevistić koji gleda mečeve u društvu Croate, inače bivšeg prvaka lake kategorije.