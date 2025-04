Hajduk je s jednim čovjekom baš pogodio! Na Poljudu su riskirali i isplatio im se

Znate li što je zajedničko nacionalnim prvenstvima Hrvatske, Nizozemske, Farskih Otoka i San Marina? U svim tim ligama lideri poretka na svojim klupama imaju – Talijane. Hajdukov junak za sada je 47-godišnji Gennaro Gattuso, u Ajaxu je to mlađahni, tek 35-godišnji Francesco Farioli, u HB Torshavnu 59-godišnji Adolfo Sormani (koji istina dijeli prvo mjesto s NS Runavikom i KI Klaksvikom), a u Virtusu iz općine Acquaviva u San Marinu 65-godišnji Luigi Bizzotto. Podrazumijeva se naravno i da vodeći talijanski klub, Inter, za trenera ima Talijana, Simonea Inzaghija, no taj podatak u ovoj priči nije odveć bitan. Naime, namjera je istaknuti kako je Hajduk u svojoj neprirodnoj poziciji u travnju - na vrhu ljestvice - jedan od rijetkih klubova u Europi koji je birajući Talijana za trenera za sada pogodio. Dinamo eto nije, a nije ni Osijek. Nije ni Istra 1961 – kad je Tramezzani onako naprasno otišao. Sada se s Yverdonom bori za ostanak u Švicarskoj. Nije uspio čak niti Marseille u kojemu bjesni rat između talijanskog trenera De Zerbija i igrača.

Zanimljiv je primjer spomenutog Fariolija. Taj je Talijan iz Toskane u prošloj sezoni s Nicom bio petoplasiran u francuskom prvenstvu, i to je bila preporuka da Ajax – prvi put u svojoj povijesti – posegne za talijanskim trenerom. K tome, još tako mladim, neafirmiranim, budući da je prije Nice vodio dva manja turska kluba, Fatih Karagümrük i Alanyaspor. Ajax s Fariolijem danas je pred naslovom prvaka. Na isti način riskirao je prošloga ljeta i Hajduk – premda je Gattuso iza sebe imao epizode u Napoliju, Milanu, Valenciji i Marseilleu, no nikada nigdje nije bio prvak. Taj rizik na sebe je bio preuzeo osporavani i brzo razvlašteni Hajdukov sportski direktor Nikola Kalinić, a eto - sada možda nije daleko dan u kojemu bi Solinjanin mogao biti proglašen najvećim Hajdukovim vizionarom u posljednjih dvadeset godina. Bude li prvak, Gattuso će Nikoli posvetiti svoju medalju – u to se možete kladiti.

U čemu je to Gattuso za sada povijesni Hajdukov trener? Na primjer, otkad se pobjeda vrednuje s tri boda (od sezone 1994./1995.), Hajduk je samo jednom imao osam (i više) bodova više od Dinama: bilo je to u proljeće 2005. godine, kada je nakon 22 kola – uoči podjele na Ligu za prvaka i Ligu za ostanak – Hajduk imao 42, a Dinamo 33 boda. Bila je to i posljednja sezona u kojoj je Hajduk početkom travnja bio lider prvenstva. I naravno posljednja u kojoj je bio prvak. Trivija: taj naslov dogodio se sad već davne 2005. godine, u "kameno" doba kada Hajdukov navijač to još nije mogao tvitati – budući da je Twitter osnovan tek godinu kasnije. Hajdukovo izvanserijsko prvo mjesto događa se u razdoblju u kojemu njegov najskuplji igrač Rokas Pukštas vrijedi 5.5 milijuna eura (i već neko vrijeme nije u prvih 11), čak 16 i pol milijuna eura manje od Dinamovog Baturine ili osam i pol manje od Dinamovog Sučića.

Razdoblje je to u kojemu su Hajdukova zimska pojačanja, Michele Šego (8 nastupa/585 minuta na travnjaku), Nazarij Rusin (8/287) i Jan Mlakar (6/259) zajedno ovoga proljeća postigla jedan jedini gol, u kojemu Hajduk (još od listopada 2024.) nije spojio tri pobjede zaredom u prvenstvu, u kojemu je u posljednja tri nastupa (protiv Rijeke, Šibenika i Slavena Belupa) u prvenstvu postigao samo dva pogotka, u kojemu nema niti jednog hrvatskog A reprezentativca... I opet, dovoljno je snažan da i dalje drži prvo mjesto SuperSport HNL-a podižući tako adrenalin ne samo svojoj svlačionici, nego i navijačima.

Ovo je raspored bijelih do kraja prvenstva: Lokomotiva (doma), Varaždin (u gostima), Istra 1961 (doma), Osijek (u gostima), Dinamo (doma), Gorica (u gostima), Rijeka (doma), Šibenik (u gostima). Već sada se može nazrijeti kako će 24. svibnja u Šibeniku biti srušen rekord posjećenosti stadiona na Šubićevcu.