Hajduk dobio drakonsku kaznu! Ovoliko još nije platio nitko u povijesti HNL-a

HNK ŠIBENIK se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola Šibenik - Hajduk domaći navijači (Funcuti) na zapadnoj tribini u 45. minuti zapalili jednu dimnu kutiju, od 82. do 84. minute tri dimne kutije i četiri bljeskalice, dok su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Torcida), smješteni na istočnoj tribini, od 86. do 90. minute zapalili dvjesto dvadeset baklji i deset topovskih udara, a što je sve bačeno na teren za igru te je došlo do zapaljenja dijela reklamnog panoa uz istočnu stranu terena i prekida utakmice u trajanju od 20 minuta, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st.1., u svezi st. 5. istog članka Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 7.000 eura.

Kažnjava se i zato što su domaći navijači Funcuti na zapadnoj tribini u 76. minuti skandirali glavnom sucu “Cigane, Cigane“, te u 78.minuti skandirali “Cigane, Cigane“ gostujućem igraču br.10 prilikom napuštanja terena, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 4.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini 11.000 eura.

HNK RIJEKA se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola Rijeka - Slaven Belupo pripadnici domaćih navijača na istočnoj tribini u 10. i 12. minuti zapalili po jednu baklju, pripadnici navijačke skupine Armada smješteni na sjevernoj tribini u 15. minuti dvije dimne kutije, u 20. minuti dvije baklje i jednu dimnu kutiju, u 22. minuti jednu baklju i jednu dimnu kutiju, u 26. minuti dvije dimne kutije, u 28. minuti dvije baklje i dvije dimne kutije, u 32. i 35. minuti po jednu dimnu kutiju, u 37. minuti jednu baklju, u 40. minuti dvije dimne kutije, u 44. minuti dvije baklje, u 53. minuti jednu baklju, od 59. do 67. minute zapalili su trideset pet baklji i šest dimnih kutija, u 70. minuti jednu dimnu kutiju, u 72. minuti jednu baklju, u 80. minuti jedan topovski udar te u 87. minuti dvije baklje. Nakon završetka utakmice gledatelji sa svih tribina utrčali su u teren za igru čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 13.000 eura.

NK OSIJEK se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola Osijek - Istra 1961 pripadnici domaće navijačke skupine (Kohorta), smješteni na južnoj tribini, u 65. minuti zapalili šest dimnih bombi te u 66. minuti osam baklji. Gostujući navijači smješteni na sjevernom gostujućem sektoru u 38. minuti zapalili su jednu dimnu bombu, u 57. minuti jednu baklju, u 60. minuti jednu baklju, jednu dimnu bombu i jedan topovski udar, te u 90. minuti jednu dimnu bombu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 2.000 eura.

GNK DINAMO se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola Dinamo - Varaždin pripadnici domaće navijačke skupine (BBB), smješteni na sjevernoj tribini, pred početak utakmice bacili dvije petarde, domaći navijači na tribini zapad zapalili jednu dimnu kutiju, u 4. minuti navijači BBB smješteni na sjevernoj tribini zapalili jednu baklju, u 8. minuti četiri baklje i jedan topovski udar, u 10. minuti tri baklje, u 11. minuti jednu baklju, u 17. minuti dvije baklje, u 18. minuti jednu baklju, u 19. minuti domaći navijači na tribini zapad jednu baklju, u 19. minuti navijači BBB na sjevernoj tribini jednu baklju, u 21. minuti dvije baklje, u 38. minuti jednu baklju, u 40. minuti devet baklji, u 41., 42, 45., 48., 50., 52. i 54. minuti po jednu baklju, u 58. minuti jednu baklju i jednu bljeskalicu, u 63. minuti tri baklje, u 65. minuti domaći navijači na tribini zapad jednu baklju, domaći navijači na južnoj tribini u 69. minuti jednu bljeskalicu, navijači BBB na sjevernoj tribini u 71. minuti jednu baklju, od 75. do 79. minute devedeset pet baklji od kojih je četrdeset bačeno na tartan stazu, a šest u teren za igru te je došlo do prekida igre od tri minute. U 75. minuti domaći navijači na tribini zapad zapalili su tri baklje, domaći navijači na tribini jug u 75. minuti jednu baklju, u 80. minuti jednu baklju i dvije bljeskalice, navijači BBB na sjevernoj tribini u 80. i 81. minuti po jednu baklju, u 83. minuti jednu baklju i jednu bljeskalicu, u 84. minuti jednu petardu, u 86. minuti dvije baklje i deset dimnih kutija, u 90. minuti pet baklji i pet dimnih kutija te u 90+6. minuti dvije dimne kutije, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 1., u svezi st. 5. istog članka DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini 25.000 eura.

NK ISTRA 1961 se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola Osijek - Istra 1961 pripadnici gostujuće navijačke skupine, smješteni na sjevernom gostujućem sektoru, u 38. minuti zapalili su jednu dimnu bombu, u 57. minuti jednu baklju, u 60. minuti jednu baklju, jednu dimnu bombu i jedan topovski udar, te u 90. minuti jednu dimnu bombu, čime su počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. DP HNS-a, te se na temelju istog propisa izriče novčana kazna u visini od 750 eura.

HNK HAJDUK se kažnjava jer su na prvenstvenoj utakmici 36. kola Šibenik - Hajduk pripadnici gostujuće navijačke skupine (Torcida), smješteni na istočnoj tribini, od 86. do 90. minute zapalili dvjesto dvadeset baklji i deset topovskih udara, a što je sve bačeno na teren za igru. Oko dvadeset baklji ispaljeno je prema zapadnoj tribini te je došlo do zapaljenja dijela reklamnog panoa uz istočnu stranu terena. Prilikom bacanja baklji na teren za igru jedna je baklja odskočila i pogodila u leđa gostujućeg vratara. Također je uništeno i bačeno desetak sjedalica s tribine. Zbog svega navedenog u 86. minuti sudac je prekinuo utakmicu u trajanju od 20 minuta, čime su sve počinjeni neredi opisani i kažnjivi po čl. 66. st. 2. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 50.000 eura.

Kažnjava se i zato što su pripadnici gostujuće navijačke skupine (Torcida), smješteni na istočnoj tribini, u 76. minuti skandirali glavnom sucu “Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS, zbog čega se utvrđuje: novčana kazna u iznosu od 4.000 eura pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 54.000 eura.