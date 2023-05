'Hajduk će osvojiti trofej, ali nedostaju kvalitetna pojačanja. Baturina je najbolji mladi igrač HNL-a'

Hajduk i Šibenik danas (19 sati) sastat će se u finalu Hrvatskog nogometnog Kupa na Rujevici. No, to nije prvi ogled ovih dviju momčadi u utakmici za naslov najbolje momčadi u ovom natjecanju. Prije 13 godina ove dvije momčadi sastale su se u tada prvom dalmatinskom finalu. Slavio je Hajduk u dvije utakmice, u Splitu je bilo 2:1, a na Šubićevcu Splićani su bili uvjerljiviji (2:0). Jedan od aktera te Hajdukove pobjede bio je i Senijad Ibričić. Ibro je u to doba bio jedan od omiljenijih igrača Hajduka, a na Poljudu je postigao pogodak za pobjedu.

– Naravno da se sjećam svega. Bile su dvije utakmice. Hajduk je tada bio puno bolja momčad, no i Šibenik je isto tako bio puno bolji nego danas. Prva utakmica bila je na Poljudu, dobili smo 2:1, a slavili smo i u Šibeniku, 2:0. Oba susreta bila su jako zanimljiva, teška i neizvjesna – počeo je Senijad Ibričić.

A kakav bismo finale trebali gledati danas u Rijeci?

Tempirali formu

– Objektivno, Hajduk je u puno boljoj situaciji i ima puno bolju momčad. Svi znamo da je u nogometu sve moguće, no stvarno bi se puno toga trebalo poklopiti da Šibenik eventualno iznenadi. Ako Hajduk bude pravi, ne bi trebalo biti problema. Sada su u zadnje vrijeme ušli u formu i igraju sve bolje. Posložili su se u pravo vrijeme kada govorimo o tempiranju forme za finale Kupa. Ovaj Šibenik, s druge strane, u potpuno je drukčijem ritmu. Hajduk je velik favorit – ističe Ibričić.

Hoćete li gledati finale?

– Naravno, stižem u Rijeku, blizu mi je, slovensko prvenstvo je završeno. Nadam se da će biti lijepo vrijeme, doći ću s obitelji i navijat ćemo za Hajduk – kaže Ibričić.

Neuobičajena je situacija u kojoj je Šibenik ispao iz lige, a teoretski može osvojiti Kup. To bi bila posebna priča?

– Dečki mogu igrati samo za sebe, da se upišu u povijest ili da je možda ispišu ako se dogodi scenarij o kojem govorite. Mogu odigrati dobru utakmicu da ih netko primijeti, to im može biti motiv. Sigurno će biti rasterećeni i to eventualno može biti Hajdukova najveća prepreka. Jer, Šibenik više nema što izgubiti.

Ibričić stalno prati zbivanja u hrvatskoj ligi, ne samo zato što je igrao u HNL-u već i zbog toga što je na funkciji sportskog direktora u Domžalama.

– Stalno pratim zbivanja u hrvatskom nogometu, nikada nisam ni prestao. Posebice zbog toga što sam sada na funkciji sportskog direktora. Zanimljiva mi je cijela hrvatska liga, a posebice Hajduk. Ima tu dosta zanimljivih igrača.

Hajduk se zadnjih nekoliko kola stabilizirao, ubacili su u malo višu brzinu, ali ipak prekasno kada govorimo o borbi za naslov prvaka.

– To je i realno da se klub mora tražiti. Trebalo je dati više vremena novom treneru, da upozna igrače i da se oni priviknu na njegov rad. Šteta što se to dogodilo, kako ste sami kazali, prekasno. Nadam se da će, ako Bog da, nastaviti u ovom ritmu i da će u sljedećoj sezoni ipak biti konkurentniji Dinamu. Vjerujem da imaju potencijal biti ravnopravni s Dinamom.

Što ovom Hajduku nedostaje da bi se to dogodilo?

– Nedostaje nekoliko kvalitetnih pojačanja, to je sigurno. Za utrku s Dinamom nužna je kvaliteta. Ne kažem da je u Hajduku nema, no za višu razinu treba im nekoliko igrača koji čine razliku. Ne ovo što dovodiš. Ako već nećeš dovesti bolje, neka igraju djeca. Tu je izniman potencijal. Stalno sam u kontaktu s Hajdukom i poznajem situaciju.

Kada već spominjete Hajdukove talente, postoji li netko tko vam je posebno zapeo za oko?

– Ima tu nekolicina igrača, posebice ova generacija koja je igrala završnicu Lige prvaka. I njih sam ove sezone ispratio uživo i u toj momčadi ima igrača za prvu momčad. Hajduk bi definitivno trebao u tom smjeru, pa da vidimo gdje su. Nisu slučajno bili u finalu juniorske Lige prvaka.

Baturina je najbolji

No, kada je riječ o mladim igračima u našoj ligi, Ibričić je posebno izdvojio jedno ime?

– Posebno mi se sviđa Martin Baturina iz Dinama. Riječ je o velikom potencijalu i mislim da će napraviti vrhunsku karijeru ako se sve stvari poslože. Sada je spreman za velik iskorak. On je broj jedan kada govorimo o tim mlađim igračima – kaže Ibričić.

Govorio je i o netom završenoj sezoni u Sloveniji.

– Ovo je moja prva godina na funkciji sportskog direktora u Domžalama. Hvala Bogu, ispalo je baš kao što smo očekivali. Na kraju smo izborili plasman u Europu, završili smo na četvrtom mjestu. S dječjim vrtićem, odnosno kudikamo najmlađom momčadi u ligi ostvarili smo izniman doseg. To nam je i bio cilj, pokušati afirmirati što više mladih igrača jer se klub najviše financira od prodaje igrača. Iza nas je vrhunska sezona, nadam se da možemo i dalje u ovom ritmu – zaključio je Senijad Ibričić.