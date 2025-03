'Grčka zvijer' napravila podvig za povijest: 'Predstavljam ljude koji nisu najtalentiraniji, ali su disciplinirani'

Uknjiživši 32 koša i 15 skokova u pobjedi svojih Milwaukee Bucksa protiv Dallas Mavericksa (137:107), Giannis Antetokounmpo postao je šesti najmlađi igrač u NBA povijesti koji je postigao 20.000 koševa.

A kad se taj trenutak dogodio, na velikom semaforu pušten je poseban video tamnoputom Grku nigerijskih korijena u čast, no on ga nije stigao ni pogledati jer mu to nije dopustio trener. Naime, baš tada je Doc Rivers pozvao minutu odmora inzistirajući i na punoj usredotočenosti slavljenika.

– Trener je stalno ponavljao: "Giannis, Giannis, koncentriraj se na ovo što dogovaramo", a ja sam mu rekao da je jedinstven trenutak kada postigneš 20.000 koševa u karijeri. Iz ove perspektive ne mogu zamisliti igrače poput Kevina Duranta koji je postigao 30.000 koševa ili LeBrona Jamesa koji je nedavno zabio 50.000 koševa.

"Greek Freak" je sedmi igrač rođen izvan Sjedinjenih Američkih Država koji je dao 20.000 koševa. Prisjetivši se svojih skromnih početaka u Grčkoj, kazao je:

– Predstavljam ljude koji nisu imali što su željeli. One koji nisu najtalentiraniji, ali su disciplinirani.

Priupitan planira li, s obzirom na to da je napunio 30, ići do 30.000 koševa, odgovorio je:

– Tisuću posto da ću tamo dospjeti. Ne znam kako, ali to ću učiniti. No moj je cilj pobjeđivati s momčadi.