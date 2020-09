Gotovo je, još jedan Dinamov dragulj seli u Leipzig za ogroman iznos!

Joško Gvardiol (18) dogovorio je sve uvjete s RB Leipzigom i uskoro će s njemačkim klubom, u kojemu je odnedavno i Dani Olmo, potpisati petogodišnji ugovor.

Njemački prvoligaš Dinamu će isplatiti otprilike 19 milijuna eura, no Gvardiol će barem do zime nastaviti nositi dres Dinama. To znači da će ga Leipzig tehnički kupiti 1. siječnja, donose 24sata.

Daroviti mladi stoper imao je tri službene ponude, francuskog Lillea, a potom i slavnog Leeds Uniteda koji je Dinamu nudio 22 milijuna eura uz 20% od sljedećeg transfera.

Ipak, želja Gvardiola je bila Bundesliga, a transfer će mladića sa zagrebačkih Srednjaka učiniti najskupljim braničem u povijesti Dinama.

Dosad je to bio Filip Benković, kojega su plavi prije dvije godine transferirali u Leicester City za 15 milijuna eura.

Naglasimo uz to da je u pitanju i četvrti najskuplji hrvatski izlazni transfer nakon Pjace (23 milijuna eura), Olma (zasad 21,5 milijuna) i Modrića (21 milijun).