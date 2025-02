Gorana Ivaniševića pitali su tko je najveći svih vremena. Njegov odgovor mnogima se nije svidio

Kada se razgovara i debatira o tome tko je najveći tenisač svih vremena, legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, bivši trener Novaka Đokovića, nema apsolutno nikakve dileme. On je na to pitanje odgovorio još 2021. godine nakon što je Đoković u finalu Wimbledona savladao Mattea Berrettinija za 20 Grand Slam naslov. U tom su trenutku Đoković, Federer i Nadal svi imali po 20 Grand Slamova.

- Za mene je ta debata odavno završena. To je jednostavno pitanje koga više volite. Između ove trojice, imamo 60 Grand Slam titula. To je nevjerojatno. Možda vam se više sviđaju Nadal ili Federer, možda netko drugi. Za mene, ne zato što sam ovdje, već i prije nego što sam bio član tima Novak Đoković je zaista bio najbolji. Ali za mene je Novak najveći ikada, bit će najbolji, on je najveći. O tome ne moram ni raspravljati - obraložio je Ivanišević, sa čijim se mišljenjem ne bi složili obožavatelji lika i djela Rogera Federera, odnosno Rafaela Nadala, dakle velik broj teniskih zaljubljenika.

Ivaniševićeva i Đokovićeva suradnja bila je dugotrajna i rezultatski uspješna. Potrajala je pet godina, a u tom je periodu srpski tenisač osvojio devet čak Grand Slam naslova. Rastanak se dogodio u veljači 2024. godine. Iako su mediji pisali o svađi kao uzroku raskida, pravi razlog je bilo zasićenje jednog i drugog.