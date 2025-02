FOTO Goran Ivanišević sa suprugom Nives i sinčićem uživa na egzotičnoj destinaciji: 'Komadić raja'

GOSPODIN SAVRŠENI

Kakva drama u showu! 'Sve je lažno. Imaš premalo ženskih hormona u sebi da bih ja kao žena uopće pričala s tobom'

Djevojke su se otišle kupati i sunčati, a potom su i zaplesale i super se zabavljale. No Maja Š. i Sarah još jednom im se nisu željela pridružiti i prepričavale su prepirku između njih i ostalih cura te kako će Polina na kraju na spoj. „I dalje smatram da to nije njezin spoj, to je bio tvoj spoj, mala“, rekla je Sarah dok Maja Š. smatra da se Polina nabacuje gdje ne bi trebala.