Nakon što su antihrvati iz USKOK-a kriminalizirali ono što nam je najsvetije, Pavlek s Mamićem na Jahorini priprema veličanstveni projekt

Subota 11. 4. 2026. Snažne eksplozije probudile su jutros Vatikan, iz kojeg stižu oprečne informacije o tome što se dogodilo. Dva rimska portala bliska Katoličkoj crkvi objavila su neprovjerenu vijest da je papa Lav XIV. otet i da su u njegovu palaču upali teroristi koji su, nakon kraćeg sukoba sa Švicarskom gardom, oteli papu i odveli ga u nepoznatom pravcu. Vijest da je poglavar Katoličke crkve otet šokirala je cijeli svijet, pogotovo milijune katoličkih vjernika, ali pravi šok tek je uslijedio. Oko podne oglasio se američki predsjednik Trump, koji se na konferenciji za novinare pojavio u bijeloj haljini i objavio da je sve pod kontrolom: "Poslao sam SEAL-ovce po papu jer sam zabrinut za njegovo mentalno zdravlje nakon što mi se odbio ispričati zbog upornog zalaganja za mir u svijetu, dok ja pokušavam s lica zemlje izbrisati lažnu iransku nuklearnu prijetnju i njihovu odvratnu civilizaciju."

Nedjelja 12. 4. 2026. Reakcije nakon otmice miroljubivog pape Lava XIV. se ne stišavaju. Donalda je osudio cijeli svijet, a prema još nepotvrđenim informacijama, formira se i posebna križarska vojna postrojba koja se sprema osloboditi Washington od, kako kažu, "lažnog proroka Donalda" i vratiti papu u Vatikan. Zanimljivo je da su se u križare prijavili i brojni mladići iz Hercegovine, gdje je to obiteljska tradicija. Donald se jutros obratio "urbi et orbi" i objavio da će on mijenjati papu dok mu se ne popravi stanje: "Papa se nalazi u prihvatilištu antiratnih zarobljenika u resortu Guantanamo, gdje mu se pokušavaju objasniti moje vizije. Poručio sam mu da malo razmisli o promjeni nekih prilično zastarjelih Božjih zapovjedi, poput one, meni najodvratnije: 'Ne ubij'. Čovječe, kada bismo to doslovno primjenjivali, na svijetu bi vladali mir, ljubav i međusobno uvažavanje. Kamo bi nas to dovelo?"

Ponedjeljak 13. 4. 2026. Cijelo se jutro oko obiteljske kuće u malom selu Čavoglavama okuplja narod i našem najvećem pjevaču svih vremena Marku Perkoviću dolazi čestitati na tituli počasnog građanina Grada Raba. Skromni i ponizni Markan samo se jednom stidljivo nasmiješio okupljenom puku s balkona i zahvalio domoljubima s Raba: "Fala lipa Rabljanima i svima koji sada pripremaju nešto slično, ali dok me počasnim građaninom ne proglasi Zemun ili Srijemska Mitrovica, mira neću imat", izjavio je Markan i otišao na balote sa suborcima. Istovremeno, sa svih strana stižu osude izdajničkog čina operne pjevačice Dunje Vejzović, koja je na vijest o Markovu proglašenju svoju titulu počasne građanke Raba s prijezirom odbacila jer na pitanje domoljublja gleda malo drukčije od Marka. Stanovnici Čavoglava tim su činom uvrijeđeni, ali kažu da ih to previše ne zanima: "Neš ti Dunje i njene pivačine! Od opera jedino slušan onu o branitelju Nikoli Šubiću Zrinskom, a i nju samo djelomično. Volin ono kad zarevu "za dom, za dom", izjavio je Dominik iz Čavoglava.

Utorak 14. 4. 2026. Policijska uprava zagrebačka objavila je da su privedena tri studenta iz Studentskog doma "Stjepan Radić" u Zagrebu, koji su privremeno lišili slobode jednog od najomiljenijih Plenkijevih ministara, stambenog preporoditelja i vizionara Branka Bačića, koji je prije nekoliko dana zapanjio cjelokupnu hrvatsku javnost veličanstvenim programom priuštivog stanovanja. Privedeni studenti, sva trojica pred diplomom, tvrde da je riječ o nesporazumu: "Mi smo samo htjeli zahvaliti ministru. Naime, nismo znali gdje ćemo živjeti nakon diplome, a kada smo čuli da nas čeka privremeni smještaj u prostoru od 18 kvadrata na 4 godine dok ne riješimo stambeno pitanje, bili smo oduševljeni pa smo odlučili njega malo zatvoriti u 18 kvadrata da malo vidi kako će nama biti lijepo."

Srijeda 15. 4. 2026. Bilo je pitanje trenutka kada će antihrvati iz USKOK-a krenuti dalje s navalnim operacijama kriminalizacije onoga što nam je najsvetije. Nakon miniranja Vedrana Pavleka, eksperta za skijanje i estetske operacije, koji ovih dana sa Zdravkom Mamićem na Jahorini planini priprema veličanstveni projekt Snježne hanume, skijaškog natjecanja koje će okupiti svjetsku skijašku elitu ponovno u Sarajevu, krenuli su i na ostale saveze. Hrvatski Jude iz USKOK-a danas češljaju račune u Hrvatskom judo savezu i na križ pribijaju tamošnje vrijedne sportske radnike. Nisu im našli ništa! O. K., iskopali su par ljetovanja članova obitelji djelatnika na račun Saveza, dobro, ima tu i neka nova Toyota, koju je supruga Tome Čuljka, predsjednika Saveza, zamijenila za svoju samo pet godina stariju, a tu je i račun za 40 pića koje je sin predsjednika Saveza napravio na ljetovanju, kada je, naivan i dobroćudan, počastio nekoliko cura na ljetovanju s nekoliko desetaka koktela, potrošivši samo 2800 kuna. Nakon ove vijesti Mateši je 30 predsjednika saveza zaprijetilo ostavkom, smatrajući da USKOK pregledom službenih kartica djelatnika sportskih saveza ruši temelje tjelovježbe u Hrvata.

Četvrtak 16. 4. 2026. O. K., teroristička antihrvatska ćelija u USKOK-u posebna je priča, ali neprijatelja Hrvatske ima u svim porama društva. Evo, komunjare iz Sindikata najavljuju prosvjed! U kojem oni svijetu žive? Zamislite, traže da minimalna plaća poraste na 1100 eura, a prosječna na 2200, i to samo zato što je inflacija u pet godina dosegnula 28%, cijene hrane porasle skoro 50, a stambenih kvadrata 60%. Tvrde da 750.000 umirovljenika ima mirovine ispod praga siromaštva od 617 eura i da skoro milijun radnika prima minimalac ili malo više love. Kada je čuo njihove zahtjeve, Plenki se rastužio. Kažu da je rezignirano upitao višestrukog ministra Ružića: "Što bi oni zapravo htjeli? Povratak u socijalizam s ljudskim licem?" Nakon što je to procurilo u novine, odgovorio mu je jedan od sindikalista: "Ne, Plenki, mi želimo kapitalizam s ljudskim licem."

Petak 11. 4. 2026. U zagrebačkoj Areni održano je veliko finale RTL-ova natjecanja "Imam želju", koje su stotine tisuća gledatelja pratile posljednjih mjeseci iz tjedna u tjedan. Na natjecanje se prijavilo tisuće građana s po jednom željom koju je trebalo ispuniti. U velikom finalu sukobili su se Dario, mladić iz Svete Nedelje, koji je poželio da mu se izgradi željeznica do njegova gradića, i Boška, simpatična mlada gospođa iz Međimurja, koja se poželjela učlaniti u stožernu stranku hrvatskog naroda, našu Hrvatsku demokratsku zajednicu. Na kraju je, glasovima publike, pobijedila Boška, iako njezina želja naizgled djeluje banalno i lako ostvarivo. Međutim, kada se uzme u obzir da je Boška bila članica SDP-a, pa čak i njihova saborska zastupnica, njezina je želja na kraju ispala kompliciranija. Na kraju se sve završilo sretno. Boški je člansku iskaznicu u Areni uručio osobno Plenki, a na pitanje kako joj je uspio ispuniti želju, tajanstveno je odgovorio: "Gdje ima volje, ima i načina."