Golijada Feyenoorda i Marseillea, Leicester i Roma remizirali

U prvim dvobojima polufinala Konferencijske lige Roma i Leicester su odigrali 1-1, dok je Feyenoord slavio s 3-2 kod kuće protiv Marseillea.

Feyenoord je idealno startao pred 47.000 gledatelja u Rotterdamu, povevši rano s 2-0 zahvaljujući Cyrielu Dessersu (18) i Luisu Sinisterri (20). No, Marseille je uzvratio prije odmora uzvratio preko Bamba Dienga (28) i Gersona (40). Nekoliko sekundi nakon što je lopta krenila s centra u drugom dijelu Duje Ćaleta-Car je pogriješio kratkim dodavanjem vrataru Steveu Mandandi, a Dessers je to iskoristio. Ćaleta Car je igrao do 69. minute.

U Leicesteru je Roma dugo vodila zahvaljujući ranom golu Lorenza Pellegrinija (15), a bila je i igrački dominantna momčad. Autogolom Gianluce Mancinija (67), Englezi su se spasili poraza.

Obje polufinalne revanš utakmice odigrat će se sljedeći četvrtak. Pobjednici će igrati za naslov 25. svibnja u Tirani u Albaniji.

