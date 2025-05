'Gladni pobjeda': Rijeci je ovo drugi naslov prvaka, a kup je osvajala sedam puta

Cijeli Kvarner danima je brujao o ovoj utakmici, jednoj od najznačajnijih u Rijekinoj povijesti. Cijela jedna sezona SuperSport HNL-a, započeta još početkom kolovoza prošle godine, stala je u ovih devedeset minuta – u kojima se krojila sudbina čak tri kandidata za titulu.

Rijeka je na dan utakmice bila okićena klupskim zastavama i transparentima podrške Đalovićevim izabranicima: "Gladni pobjeda", "Rijeko, ispuni naše snove..." samo su neke od poruka koje smo vidjeli na prilazima stadionu. Svi kafići i okolne ulice živnule su već tri sata prije početka utakmice, rijeke navijača – i staro i mlado – hrlile su prema malome hramu riječkog nogometa. Na riječkom Korzu organizirano je gledanje utakmice Rijeka – Slaven Belupo na video-zidu za navijače koji nisu uspjeli nabaviti ulaznice za Rujevicu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stadion je naravno bio krcat kao nikada ranije, navijači Rijeke zauzeli su i kavez za gostujuće simpatizere, a nekoliko desetina Rijekinih navijača zauzelo je pozicije na brdašcu iznad sjeverne tribine; imali su besplatan pogled na zbivanja na travnjaku koji im je bio – kao na dlanu. Navijači Rijeke poslagali su se čak po balkonima i po krovu obližnje stambene zgrade – potpuna ludnica!

Dan uoči utakmice oko 1500 pripadnika Armade došlo je na trening nogometaša Rijeke na Rujevici i pjesmom i bakljadom dalo podršku svojim ljubimcima uoči utakmice desetljeća. U noći na nedjelju pripadnici Armade okupljeni ispred jednog opatijskog hotela nisu dali spavati nogometašima Slavena Belupa. U cijelom tom noćnom kaosu lakše je ozlijeđen jedan policajac kojeg je pogodila zapaljena raketa. Dio napadača pokušao je pobjeći, no policija je privela njih 19, od čega čak šest maloljetnika. Iz policije su potvrdili da je riječ o pripadnicima riječke Armade. Protiv svih privedenih podneseni su optužni prijedlozi zbog remećenja javnog reda i mira. Na žalost, i ovakvi događaji neizbježna su pojava kad su u pitanju ovakve, povijesne utakmice najvišega naboja.

Piše se povijest

Rijeka je farmaceutima suprotstavila svoj najjači mogući sastav, s Djouahrom, Jankovićem i Frukom iza najisturenijeg Duje Čopa, dok je Slaven Belupo bio bez svog ponajboljeg igrača Alena Grgića. Službeni spiker na stadionu ovako je najavio utakmicu: "Dragi gledatelji, dobrodošli na Rujevicu! Ovdje se danas ne igra obična utakmica, ovdje se danas piše povijest". A Rijekina momčad dočekana je na travnjaku gromoglasnim, frenetičnim skandiranjem: "Šampioni, šampioni!".

I nije prošlo ni petnaest minuta, a Rujevica je već eksplodirala: Niko Janković ostavljen je sam u naletu prema vratima gostiju, te s 20-tak metara, u trku, naciljao i pogodio lijevi donji kut vratara Suška. Maestralan potez Rijekinoga veznjaka zbio se u 12. minuti – a publika na rubu živaca već je zavapila: "Kad će kraj utakmice!?".

Deset minuta kasnije Rijeka je iznenada došla do još jednog pogotka: ovaj put Fruk se izborio za šut s ruba 16-erca, ali sada je vratar Sušak bio na pravom mjestu.

U nastavku ove akcije Riječani su burno tražili kazneni udarac, zbog navodnog igranja rukom stopera Slavena, no izvrsni sudac Erceg nije podlegao pritisku jer je bio u blizini događaja i savršeno dobro vidio da to nije bio prekršaj za penal. Trener Radomir Đalović zbog nervozne i burne reakcije u ovoj situaciji dobio je žuti karton.

Rijeka je samo u prvih 20-tak minuta odlučujuće bitke bila silovita, čvrsta, okomita, no ta ofenziva – izuzev individualnih pokušaja Jankovića i Fruka – nije iznjedrila izrazitu prigodu za povećanje vodstva. Kako je vrijeme odmicalo, gosti su sve lakše izlazili na kraj s Rijekinim napadima – što je u publiku unosilo solidnu dozu nervoze. Dapače, Slaven Belupo u prvom dijelu imao je posjed lopte čak 64 posto, pa iako je to bila sterilna dominacija, bez ijendoga šuta u okvir gola (Rijeka ih je u prvom dijelu imala tri), farmaceuti nisu izgledali kao momčad koja je došla bez ambicija. Jednom je čak brzonogi krilni igrač Dolček i pobjegao riječkoj obrani i postigao pogodak, no bio je u zaleđu, ali i ta je akcija pokazala kako Slaven Belupo može biti potencijalno opasan i neugodan.

Gol s 40 metara

No, sav trud farmaceuta pao je u vodu već na početku drugog poluvremena, već u 50. minuti. Naime, vratar Sušak katastrofalno je pogriješio dodavši loptu Toniju Fruku, a najbolji igrač Rijeke s 40 metara hladnokrvno je pogodio nebranjenu mrežu gostiju za 2:0. Odjednom je počela fešta na Rujevici, zagrmilo je sa svih strana - bio je ovo prijelomni trenutak utakmice, u kojoj je Rijeka ipak pokazala zrelost i u velikom stilu okončala ovaj dramatični maraton. Bilo je tu uspona i padova, šokantnih obrata i preokreta, a Rijeka je tijekom cijele sezone ipak pokazala najveću stabilnost.

Rijeci je ovo drugi naslov prvaka, prvi je osvojen 2017. godine, a u četvrtak će na Rujevici - ponovno protiv Slavena Belupa - jurnuti po svoj sedmi naslov pobjednika Hrvatskog kupa. Rijeka je posljednji put bila pobjednik Kupa 2020. godine, dok Slaven Belupo još uvijek čeka svoj prvi trofej.