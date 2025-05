Đalović poslao poruku svima: 'Sprdali su se, ali mi slavimo. Sada se mogu ostaviti nogometa'

Nogometaši Rijeke novi su prvaci Hrvatske, drugi put u svojoj povijesti, nakon domaće pobjede 2-0 (1-0) protiv Slaven Belupa, dok je bodovno izjednačen na drugom mjestu ostao Dinamo. Rijeka i Dinamo skupili su po 65 bodova, Dinamo je također slavio u svom domaćem ogledu 1-0 (1-0) protiv Varaždina, ali je riječki sastav imao prednost zbog boljeg međusobnog omjera i time proslavio titulu. Prvi puta Rijeka je bila prvak Hrvatske u sezoni 2016./17. Dinamo je ostao na 25 titula prvaka. Za slavlje Rijeke strijelci su bili Niko Janković u 12. i Toni Fruk u 51. minuti. Minimalnu, ali pirovu pobjedu Dinamu je osigurao Petar Sučić u 39. minuti. U zadnjem 38. kolu slavio je i Hajduk, 1-0 kod Šibenika golom Rokasa Pukštasa u 71. minuti, ali Splićani su ostali treći na ljestvici. Nakon svega je svoje dojmove podijelio trener Radomir Đalović.

"Znate kroz što smo sve prolazili. Neviđen uspjeh. Ovo je naslov mojih igrača, čestitam im od srca. Pokazali su da su najbolji. Otpisivali su nas cijelu sezonu, više se govorilo o Dinamu i Hajduku. Mi smo strpljivo radili, čekali šansu i mislim da smo zasluženo prvaci. Ovo je naslov za ove divne navijače, našeg predsjednika, cijeli grad. Rijeka prvak, presretni smo, uživat ćemo danas, sutra, ali isto tako četvrtak je Kup i dat ćemo sve od sebe da ga osvojimo", rekao je na početku Đalović.

"Poslije onoga u Ljubljani, malo tko je vjerovao. Bila mi je priča kako preživjeti svaku iduću utakmicu. Trener bez iskustva, nije bilo jednostavno. Predano sam radio, davao sam sve od sebe, imao sam iza sebe momke koji su fenomenalni ljudi i nenormalan karakter. Vjerovali su u ovo što radimo. Uz moje suradnike, ljudi koji su na moj poziv došli, ovo je jedna prekrasna priča. Napravili smo čudo", kazao je trener pa nastavio:

"Teško je bilo pripremati se. Nisam spavao nijednu noć. Plašio sam se neuspjeha, da ne razočaramo ove ljude. Patili smo cijelu godinu. Belupo je danas igrao na život i smrt i tako i treba biti. Poštujem i cijenim to. Teška utakmica, pritisak, navijači, ali respekt mojim momcima i svaka im čast. Osjetili smo nervozu. Ušli smo kako treba nošeni ovom publikom, pred kraj prvog dijela smo malo patili. U drugom dijelu smo neke stvari popravili, sačekali smo ih i iskoristili jednu šansu i tad je utakmica bila riješena. Znam dobro zatvoriti utakmicu? Ne zatvaram ja utakmicu, zatvaraju je ovi moji. Kad imaš kvalitetu u obrani, golmana, cijelu ekipu, onda je puno lakše. Kroz svaku utakmicu su ginuli jedan za drugoga."

Potom se osvrnuo na svoje igrače: "Da se pitalo doktora, Radeljić ne bi igrao pola utakmica. S jednom nogom igra cijelo vrijeme. Sam ide na terapije, sam ide na sve, igra bez treninga. Majstorović, Fruk, Devetak, Selahi... Pa Janković i kritike na njegov račun... On je toliko kvalitetan igrač da ga mogu staviti na svaku poziciju pa gledam gdje mi je najpotrebniji. Koliko je golova zabio... Što reći o Fruku... Sprdali su se kad je igrao napadača. On je klasa. Kad si takav igrač, možeš biti i špica, desetka, osmica, šestica. U Gorici je bio krilo. Kad si dobar, sve možeš. Možda mi je žao što i na Poljudu nismo igrali u ovoj formaciji kao danas, ali nisam htio mijenjati jer je Fruk bio fenomenalan u Koprivnici. Čop je toliko toga prošao, osvojio je puno trofeja, puno nam je donio. I on i Menalo i Mile Škorić, koji je odradio tri utakmice. Respekt svim momcima."

"Proslavit ćemo ovo i na valu slavlja i samopouzdanja ćemo ići u Kup. Sutra lagano odmor, od utorka priprema za Kup. Ići ćemo 300 na sat. Drago mi je da Belupo nije nitko odmarao pa su se i umorili. I oni će biti umorni, kao i mi, ali mi ćemo ići na ovom valu. Prvi klub, prvi posao, prvak. Mogu se sada i ostaviti i reći da je dosta. Hvala Miškoviću koji mi je dao priliku, hvala direktorima iz kluba, hvala divnim navijačima i mojim igračima. Moramo se spremiti za Kup i onda uprijeti maksimalno, Liga prvaka je to", kazao je Đalović pa se osvrnuo na dostavljanje pehara helikopterom: "Strašna scena za hrvatski nogomet. Vidjeli ste što je bilo danas, puni stadioni. Ljudi govore da je ovo najgori prvak, da je liga loša. Kako loša? Dinamo ima toliko dobrih igrača, ima i Hajduk, ima i mi. Nije loša, nego i drugi igraju. Vidjeli ste Belupo danas. Izvanredna reklama za našu ligu. Nadam se da ćemo i iduće godine mi biti ti koji ćemo se boriti do kraja."