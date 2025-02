Gattuso objasnio zašto Hajdukova dragulja drži na klupi: Situacija je jednostavna

Pred trenerom Hajduka Gennarom Gattusom i njegovim igračima ključnih je tjedan dana, prvo ih danas od 15 sati očekuje derbi protiv Osijeka, onda će u srijedu igrati kup protiv Rijeke, a potom idući vikend i najveći hrvatski derbi protiv Dinama. Talijanski trener svjestan je da mu momčad igra loše, a iduće utakmice vidi kao priliku za iskupljenje.

Može li se momčad podići uoči tri derbija koja mogu usmjeriti sezonu?

– Jako vjerujem u momčad, zahvaljujem im što daju sve od sebe. Bod od Rijeke i tri ispred Dinama, to je zasluga igrača i stožera. Nijedan trening nisu odradili loše, igra se može popraviti, i vjerujem da oni to mogu iznijeti u ovih 14 kola. Hvala svima, hvala mojim igračima, a razumijem i da novinari imaju mišljenje, odnosno da su navijači skloni kritikama...

Možete li pojasniti što se događa s tri igrača koja nemaju minutažu: Žaperom, koji u zadnje tri utakmice nije bio ni na klupi, Pukštasom, koji je sve tri odgledao s klupe, i Melnjakom, koji igra malo ili nimalo?

– Žaper u ovom trenutku nije na 100 posto, dolazi nakon teške ozljede, nema ritam utakmica... U ovih mjesec i pol koliko je trenirao s nama događalo mu se da osjeti nešto, neki problem i stane, ne ide dalje. Zato ga i čuvamo. Kod Pukštasa je situacija jednostavna, to je moj odabir. Nema pritiska da igra jer se mora prodati. On trenira maksimalno, pohvalio bih njegov pristup i trud koji pokazuje na treninzima. Što se tiče Melnjaka, momak isto uvijek daje 100 posto, ali Diallo igra u pravoj formi... Melnjak može i desno, ali tu mogu i Šimuna koristiti...

Imate li energije da izađete iz ove mini krize rezultata?

– Osjećam se dobro, moja je energija na razini, kao i motiv, nisu se smanjili ni za jedan zarez. Mogu me mučiti odrađene stvari, možda kad jednom odem, to i kažem, ali sada to neće imati učinka. Uglavnom, ista strast, ista energija, a imam i dovoljno otrova da se znam izboriti.