Garciju je danas razveselila jedna vijest, a Poljud je obasjalo sunce

Hajduk je u Koprivnici protiv Slavena Belupa prekinuo svoj niz od šest pobjeda. Trener Gonzalo Garcia je djelomično zadovoljan. Bolja mu je izvedba od rezultata. A ovih će dana su njegovom stručno stožeru opet detaljno analizirati igru momčadi. Sigurno će najviše žaliti za onom situacijom iz prvog poluvremena kada Michele Šego nije uspio ugurati loptu u prazan gol. Ipak, za novu pobjedu i nastavak uspješnog niza, Hajduku je nedostajala jedna brzina više.

Nije je bilo ni zbog izostanka Rokasa Pukštasa koji motoričnošću u veznom redu u pravilu Hajdukovu igru diže na višu razinu. Da ne govorimo o njegovoj sposobnosti ulaska iz drugog plana. Garciju sigurno veseli i činjenica da se sutra u roster vraća Marko Livaja. Kako nam je kazao Božo Pavković, glasnogovornik Hajduka, Livaja je završio naporan proces rehabilitacije uz svakodnevne naporne dvosatne treninge i od danas konkurira za momčad.

To znači da ćemo najboljeg Hajdukova igrača, po svemu sudeći, gledati u sljedećem prvenstvevnom ogledu u kojem Splićani na Poljudu dočekuju Osijek. Hajduk u ovom trenutku izgleda dobro, bez obzira na sve analize o tome kako je to trebalo biti i bolje. No, neobjektivna očekivanja oko Hajdukova navijačkog puka nisu nikakva novost. Splićani su na vrhu, ispred Dinama, momčad je primila najmanje pogodaka u ligi.

Garcia se, dakle, ima za što uhvatiti. Sada polako postaje jasna ona njegova teza o tome kako su momčad i sustav još uvijek u procesu slaganja. Bit će zanimljivo vidjeti kako će sada Hajduk izgledati s Livajom. Kada je u optimalnom stanju, Livaja je, bez konkurencije, najbolji igrač prvenstva. Donese li Hajduku dodanu vrijednost u zadnjoj trećini, a momčad zadrži dosadašnje dobre Garcijine mehanizme, sigurno ćemo i dalje gledati Hajduk itekako konkretan Dinamu. A to je zapravo u ovom trenutku najvažnije, dok se čekaju neki drugi procesi u klubu.

- Nismo dugo igrali na Poljudu. Očekuje nas teška utakmica protiv Osijeka, ali idemo po pobjedu prije reprezentativne stanke kako bi ostali na prvom mjestu. Možda dobiju pozitivan šok promjenom trenera, ali moramo se pripremiti i ići na pobjedu - kazao je Šimun Hrgović, Hajdukov adut na lijevom beku.